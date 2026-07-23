La compagnia di artisti Scavalcamontagne torna a incantare il pubblico delle Valli di Lanzo, nel torinese, con la settima edizione della sua acclamata tournée "zaino in spalla". Dal 31 luglio al 14 agosto 2026, i sentieri montani si trasformeranno ancora una volta in palcoscenici a cielo aperto, offrendo spettacoli di teatro musicale che sono ormai un appuntamento fisso per il territorio.

Il progetto, che dal 2020 porta l'arte dai piccoli borghi ai rifugi d'alta quota, si distingue per la sua formula itinerante, con gli artisti che si spostano rigorosamente a piedi.

Per questa fase della tournée, il nucleo artistico sarà composto dai fondatori Irene Geninatti Chiolero e Danilo Ramon Giannini, affiancati al pianoforte da Stefano Nozzoli. Nelle tappe conclusive, a partire da Balme, la musica dal vivo vedrà l'aggiunta della fisarmonica di Julyo Fortunato.

Il percorso degli Scavalcamontagne si snoderà attraverso alcune delle valli più suggestive del Piemonte, partendo dalla Val di Viù, proseguendo nella Val Grande e culminando nella Val d'Ala. Qui, l'esperienza raggiungerà il suo apice con uno spettacolo finale presso il rifugio Gastaldi, situato a ben 2659 metri di altitudine, offrendo un connubio unico tra arte e paesaggio alpino.

Il calendario degli eventi e le nuove produzioni

L'apertura ufficiale della tournée è fissata per venerdì 31 luglio a Traves, con la rappresentazione di "Ricette e sinfonie", uno degli spettacoli più apprezzati della compagnia. La grande novità del 2026 è "Primo appuntamento", che debutterà martedì 4 agosto alle 21 a Viù, nella frazione Bertesseno, promettendo nuove emozioni al pubblico. Un evento speciale è inoltre in programma per mercoledì 12 agosto a Ceres, frutto di una preziosa collaborazione con il corpo musicale alpino locale.

Oltre agli spettacoli, la compagnia organizzerà anche tre sessioni di trekking, due delle quali vedranno la partecipazione del rinomato fotografo Riccardo Carnovalini, offrendo al pubblico l'opportunità di vivere appieno l'esperienza di comunità e di accompagnare gli artisti nei loro spostamenti mattutini da un paese all'altro.

Dopo le Valli di Lanzo, il viaggio artistico degli Scavalcamontagne proseguirà, toccando i rifugi del Monviso e alcuni ecomusei della provincia di Cuneo. La tournée si concluderà a fine agosto con tre date in Val Chisone, estendendo la portata del progetto a un pubblico ancora più vasto.

La filosofia del progetto Scavalcamontagne

Nato nel 2020, il progetto Scavalcamontagne si è affermato come un'iniziativa culturale innovativa, capace di trasformare i sentieri italiani in veri e propri palcoscenici. La sua evoluzione ha visto l'ampliamento dell'offerta artistica, che ora include, oltre al teatro musicale, anche nuovi linguaggi come la clownerie e la giocoleria, grazie all'apporto di artisti come Elisa Lombardi, Leonardo Bares e Nicanor Cancellieri, che si uniscono ai volti storici della compagnia.

La missione centrale del progetto rimane quella di rendere la cultura accessibile a tutti, portando il teatro anche a chi, per diverse ragioni, non può raggiungerlo. Questo impegno sociale si concretizza attraverso spettacoli sempre a ingresso gratuito, sostenuti dalla formula di uscita "a cappello", un patto di fiducia con il pubblico che garantisce la sostenibilità del lavoro artistico. La compagnia promuove inoltre il coinvolgimento attivo delle comunità locali, organizzando non solo spettacoli ma anche attività di trekking e appuntamenti enogastronomici, per un'immersione completa nel territorio.

Gli spettacoli sono garantiti anche in caso di maltempo, grazie alla disponibilità di spazi al coperto.

Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni dettagliate sullo sviluppo della tournée, il pubblico è invitato a consultare i canali social e il sito internet ufficiali della compagnia, che opera con il sostegno di enti come Regione Piemonte, Uncem e Federtrek.