Dal 15 al 18 ottobre, Milano ospiterà la prima edizione di Teatro City, diventando una città del teatro. L'iniziativa, promossa dal Comune di Milano con Fondazione Milano, Agis Lombarda e il Ministero della Cultura, animerà i teatri e le sale del territorio con un palinsesto di spettacoli, laboratori, festival, iniziative per bambini, prove aperte, visite guidate e incontri.

Per selezionare le iniziative, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico. I progetti scelti saranno inclusi nel calendario ufficiale e beneficeranno di visibilità su sito, mappa teatri e canali istituzionali.

Bando per lo spettacolo nei quartieri

Il bando mette a disposizione 178.577,88 euro per finanziare 35 progetti di spettacolo dal vivo (5.000 euro/progetto). Le risorse provengono dal programma del Ministero della Cultura per la promozione dello spettacolo nelle aree periferiche. Le proposte dovranno coniugare qualità artistica, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Possono partecipare gestori di teatri con sede nei Municipi dal 2 al 9 di Milano, focalizzando su quartieri e periferie. La commissione valuterà qualità artistica, sostenibilità economica, impatto sociale e collaborazioni. Domande online sul sito del Comune di Milano entro le ore 12 di lunedì 13 luglio 2026.

Milano: palcoscenico diffuso

L'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, ha sottolineato che Teatro City Milano intende "raccontare la straordinaria vitalità del teatro milanese" e rafforzare il legame tra cultura, quartieri e comunità, consolidando Milano come capitale europea dello spettacolo dal vivo. Auspicata ampia partecipazione per una "festa del teatro aperta a tutti".

Teatro City invita a scoprire Milano attraverso i suoi teatri, valorizzando artisti e operatori. Il calendario ufficiale sarà pubblicato sui canali istituzionali a selezione progetti ultimata.