Dal 15 al 18 ottobre 2026, Milano si trasformerà in una vibrante città-teatro con la prima edizione di Teatro City. L'iniziativa, promossa dal Comune di Milano in collaborazione con Fondazione Milano e AGIS Lombarda, è sostenuta dal Ministero della Cultura tramite i fondi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. La manifestazione coinvolgerà un'ampia rete di teatri, sale teatrali, spazi culturali e luoghi urbani, estendendosi dai municipi 2 al 9 della città. Il programma sarà ricco e integrato, includendo spettacoli, rassegne, festival, iniziative per bambini, prove aperte, visite guidate, laboratori e letture.

Gli operatori interessati a partecipare al palinsesto possono presentare le proprie domande online entro il 10 settembre 2026 per assicurarsi l'inclusione nel calendario ufficiale e nella campagna di comunicazione dell'evento.

L'obiettivo primario di Teatro City è valorizzare il sistema teatrale milanese, incentivando una maggiore partecipazione culturale e consolidando il ruolo del teatro quale presidio culturale e sociale nei vari quartieri cittadini. L'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, ha evidenziato come "Teatro City Milano nasce con l’ambizione di raccontare, in un unico grande palcoscenico diffuso, la straordinaria vitalità del teatro milanese". Ha inoltre aggiunto che sarà "una festa del teatro aperta a tutte e tutti, capace di rafforzare il legame tra cultura, quartieri e comunità, confermando Milano come una delle grandi capitali europee dello spettacolo dal vivo".

L'iniziativa mira anche a promuovere un riequilibrio territoriale dell'offerta culturale, raggiungendo nuovi pubblici e rendendo più accessibile la cultura a diverse fasce della popolazione.

Un progetto diffuso per coinvolgere tutta la città

Il concept di Teatro City è quello di un progetto diffuso, che abbraccerà l'intero territorio comunale, focalizzandosi in particolare sui municipi dal 2 al 9. Qui, teatri e spazi teatrali avranno l'opportunità di presentare i propri progetti di spettacolo dal vivo. Il palinsesto accoglierà una vasta gamma di iniziative: da spettacoli a attività partecipative, da laboratori a incontri e percorsi dedicati all'avvicinamento al mondo teatrale. L'attenzione sarà rivolta a un pubblico variegato e all'inclusione di diverse generazioni.

I progetti scelti godranno di un'ampia visibilità, essendo promossi tramite il sito ufficiale della manifestazione, la mappa dei teatri aderenti e i canali istituzionali del Comune.

Per il finanziamento dei progetti è stato stanziato un investimento complessivo di 178.577,88 euro. Il bando, pubblicato dal Comune, specifica che le richieste di contributo potranno essere presentate online fino alle ore 12:00 del 13 luglio 2026. Gli organizzatori esprimono l'auspicio di una larga partecipazione da parte degli operatori culturali cittadini, al fine di creare un calendario che sia il più rappresentativo possibile della varietà e qualità del panorama teatrale milanese.

La scena teatrale milanese e gli obiettivi della manifestazione

L'organizzazione di un evento di tale portata riflette la volontà di consolidare il ruolo di Milano quale centro nevralgico dello spettacolo dal vivo, sia a livello nazionale che internazionale. La città vanta una pluralità di teatri, dai grandi ai piccoli, celebri per la loro storia e per la costante ricerca di nuovi linguaggi e formati. Il settore gode di una spiccata vitalità, supportata da istituzioni come Fondazione Milano e AGIS Lombarda. Teatro City offrirà a questa ricca realtà un'opportunità unica per creare una rete, integrando iniziative già esistenti con nuove proposte sotto un'unica identità. Ciò favorirà le sinergie tra diversi soggetti e stimolerà attivamente la partecipazione dei cittadini negli spazi urbani della cultura.

Attraverso mirate campagne di comunicazione e l'utilizzo di strumenti digitali – quali il sito web, il calendario ufficiale e la mappa digitale dei luoghi aderenti – la manifestazione si propone di amplificare la visibilità delle iniziative e di sensibilizzare il pubblico, sia milanese che non, contro la dispersione dell'offerta culturale. Gli itinerari teatrali, i laboratori e le iniziative di formazione e coinvolgimento previste dal palinsesto mirano a radicare ancora più profondamente il teatro nel tessuto sociale urbano, rafforzando quel legame intrinseco tra arte scenica, luoghi e comunità che definisce la peculiarità della scena milanese.