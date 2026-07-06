Il Teatro dell’Opera di Roma ha inaugurato la sua stagione estiva al Circo Massimo con un successo straordinario, registrando il tutto esaurito nelle prime tre serate e accogliendo un totale di oltre 15mila spettatori. L'evento si è svolto nel suggestivo sito archeologico romano, scelto quest'anno come sede alternativa per la programmazione della Fondazione, impossibilitata a utilizzare la sua location abituale.

Le prime serate hanno visto protagonisti eventi di grande richiamo. Tra questi, l'apprezzato appuntamento con Alessandro Barbero e il suo spettacolo «San Francesco», e l'emozionante esperienza di «Il Gladiatore in concerto».

Quest'ultimo ha offerto al pubblico la proiezione del capolavoro cinematografico di Ridley Scott, accompagnata dall'esecuzione dal vivo della colonna sonora. L'orchestra e il coro della Fondazione, diretti da Ludwig Wicki, hanno suonato in sincrono con il film, arricchiti dalla voce di Lisa Gerrard, coautrice delle musiche insieme a Hans Zimmer.

Il sovrintendente Francesco Giambrone ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti. «Partivamo dallo straordinario successo del Festival di Caracalla dello scorso anno», ha dichiarato Giambrone. «Quest’anno, nell’impossibilità di tornare nella nostra sede consueta, abbiamo fatto un importante sforzo organizzativo e logistico e abbiamo scommesso su un’arena da più di 5000 posti.

Oggi registriamo con grande soddisfazione tre sold out consecutivi e più di 15mila spettatori per le prime tre serate della nostra programmazione al Circo Massimo».

Il successo della programmazione interdisciplinare al Circo Massimo

Giambrone ha evidenziato come la strategia di una programmazione interdisciplinare, varia e aperta alle contaminazioni di genere, si sia rivelata una chiave vincente per conquistare il pubblico. «Vedere tanti spettatori felici in un luogo bellissimo che per il Teatro dell'Opera era finora legato alla memoria del tempo della pandemia è stata una grandissima gioia», ha aggiunto il sovrintendente, sottolineando l'importanza di offrire esperienze culturali diverse e coinvolgenti.

La Fondazione guarda ora alla prossima sfida: la messa in scena di «Aida», con l'obiettivo ambizioso di continuare a coniugare i grandi numeri di pubblico con l'eccellenza artistica che contraddistingue il Teatro dell'Opera di Roma.

Il Circo Massimo: una cornice unica per la stagione estiva

La scelta del Circo Massimo come sede per la stagione estiva 2026 si è dimostrata strategica. Con una capienza di oltre 5000 spettatori per ogni evento, il celebre sito archeologico offre una cornice di impareggiabile suggestione per manifestazioni culturali di ampio respiro. Questa decisione non solo ha permesso al Teatro dell’Opera di Roma di proseguire la sua attività estiva, ma ha anche contribuito a valorizzare il patrimonio storico della città, offrendo al pubblico l'opportunità di vivere esperienze artistiche uniche in uno scenario di grande valore culturale e storico.