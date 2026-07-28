Il Teatro Olimpico di Vicenza, universalmente riconosciuto come il primo e più antico teatro coperto dell'epoca moderna, si prepara a un'ampia e necessaria fase di rinnovamento. È stato infatti annunciato un doppio cantiere di restauro e messa in sicurezza che richiederà un investimento complessivo superiore ai due milioni di euro. Questo ambizioso progetto comporterà la chiusura totale del teatro per l'intero anno 2028, durante il quale non sarà possibile ospitare eventi né effettuare visite turistiche. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco Giacomo Possamai, affiancato dagli assessori Ilaria Fantin (cultura e turismo) e Cristiano Spiller (lavori pubblici), i quali hanno sottolineato l'importanza cruciale di preservare e valorizzare questo inestimabile gioiello architettonico.

Interventi strutturali e finanziamenti

L'attività culturale e la fruizione turistica del Teatro Olimpico proseguiranno regolarmente fino alla fine del 2027. Successivamente, prenderanno il via gli interventi, la cui durata è stimata in circa 300 giorni. I lavori principali riguarderanno la messa in sicurezza antisismica e il restauro conservativo dell'intera struttura. Il finanziamento più consistente, pari a 1 milione e 745 mila euro, è interamente coperto dal Ministero della Cultura e destinato alla Regione Veneto, che supervisionerà l'esecuzione delle opere sull'intera struttura. Tra le azioni previste, spicca il ripristino delle fessurazioni presenti sulle murature perimetrali, in particolare quelle intorno alle finestre del primo e secondo piano.

Questo sarà realizzato attraverso la tecnica della cucitura armata, che prevede l'inserimento di barre elicoidali in acciaio inox per garantire maggiore stabilità e durabilità nel tempo.

Sicurezza avanzata e tutela del patrimonio UNESCO

Parallelamente agli interventi strutturali, il Comune di Vicenza si farà carico di un ulteriore investimento di circa 250 mila euro per potenziare i sistemi di sicurezza del teatro. Questa somma sarà impiegata per l'installazione di un moderno impianto antincendio e di un avanzato sistema di videosorveglianza. Saranno posizionate videocamere digitali a infrarossi, capaci di garantire una sorveglianza efficace anche in condizioni di scarsa illuminazione o durante le ore notturne.

Il Teatro Olimpico, opera iconica di Andrea Palladio e riconosciuto come patrimonio UNESCO, beneficerà così di un cantiere che, nelle parole del sindaco Possamai, "garantirà una notevole sicurezza per decenni". L'obiettivo primario è duplice: da un lato, salvaguardare l'inestimabile valore storico e architettonico del complesso palladiano; dall'altro, assicurare la massima sicurezza per tutti i visitatori e il personale che opererà al suo interno nel lungo periodo.