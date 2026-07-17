Il Teatro Poliziano di Montepulciano riapre le sue porte al pubblico con una nuova e significativa produzione dell’opera Don Chisciotte della Mancia. L'evento, firmato da Hans Werner Henze e Giuseppe Di Leva, si inserisce nel ricco programma del 51° Cantiere Internazionale d’Arte, la prestigiosa manifestazione culturale ideata dallo stesso Henze. Questa edizione celebra il centenario della nascita del compositore tedesco, rendendo omaggio alla sua visione artistica. Dopo importanti interventi di adeguamento sulla sicurezza, il teatro torna ad accogliere spettatori e artisti, offrendo una preziosa occasione di incontro e collaborazione tra giovani musicisti, studenti e interpreti non professionisti, affiancati da solisti già affermati.

Un ponte tra Settecento e contemporaneità

La scelta di riportare in scena Don Chisciotte della Mancia non è casuale: l’opera, già protagonista della prima edizione del Cantiere nel 1976, rappresenta un vero e proprio ponte tra il Settecento napoletano di Paisiello e Lorenzi e il teatro musicale contemporaneo. Henze, insieme a Di Leva, ha rielaborato il lavoro settecentesco, non come un mero restauro filologico, ma come una autentica rifondazione artistica che dialoga con il presente. L’obiettivo primario di Henze era rendere la musica accessibile a giovani talenti, studenti e interpreti non professionisti, coinvolgendoli attivamente nella creazione. Il cast, composto da musicisti provenienti da cinque importanti accademie tedesche e solisti professionisti, interpreta un intreccio di amori incrociati e illusioni cavalleresche, con un doppio cast che si alterna nelle recite di sabato 18 e domenica 19 luglio.

La direzione musicale è affidata a Marco Angius, punto di riferimento internazionale per il repertorio contemporaneo, mentre la regia porta la firma di Michael Dissmeier. Il progetto scenico, i costumi e i video sono stati curati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf, sotto la guida di Lena Newton, Ruth Groß e Hans Diernberger, che hanno sviluppato le proprie idee confrontandosi direttamente con gli spazi del Teatro Poliziano.

Collaborazioni internazionali e la forza della formazione

Questo ambizioso progetto nasce da una coproduzione tra il Cantiere Internazionale d’Arte, Palazzo Ricci Accademia delle Arti e il Kolleg der Künste dell’Ateneo Renano, un’iniziativa che riunisce cinque istituzioni musicali tedesche delle regioni di Westfalia e Renania.

Da queste accademie provengono i musicisti dell’ensemble e gran parte del cast vocale, affiancati da solisti professionisti. Questo incontro tra formazione e professione rinnova, a mezzo secolo di distanza, il principio centrale voluto da Henze. La figura senza tempo di Don Chisciotte, simbolo di resilienza e visione, ha guidato il lavoro collettivo. Anche la parte tecnica vede la partecipazione di giovani talenti, come il light designer Alberto Montino, affiancato dal tutor Cristian Zucaro, in collaborazione con Guido Levi Lighting Lab. Il programma del Cantiere prevede inoltre appuntamenti dedicati alle famiglie, come lo spettacolo di teatro delle marionette intitolato Don Chisciotte e la luna, proposto da Habanera teatro agli ex Macelli di Montepulciano, primo appuntamento della nuova serie “Cantierino” dedicata alle bambine e ai bambini.

L'eredità di Hans Werner Henze

Hans Werner Henze è stato un compositore tedesco di fama internazionale, la cui opera ha saputo magistralmente fondere tradizione e innovazione, in particolare nel teatro musicale. Fu lui a ideare e fondare il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, promuovendo attivamente la partecipazione di giovani musicisti e la collaborazione tra le istituzioni artistiche europee. La sua visione ha lasciato un segno profondo nella scena culturale contemporanea, e il suo spirito continua a ispirare le nuove generazioni di artisti, rendendo il Cantiere un luogo privilegiato di sperimentazione e crescita.