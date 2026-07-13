Sono attualmente in corso le riprese di "Dove non mi hai portata", il nuovo atteso film diretto da Daniele Luchetti. La pellicola vanta un cast di rilievo che include Tecla Insolia, Margherita Buy, Alessandro Preziosi, Marcello Fonte, Nicola Rignanese, Sara Ciocca, Chiara Bersani e Francesca De Sapio. Le scene vengono girate in diverse suggestive località italiane, tra cui Roma, Milano, l'Abruzzo e il Friuli Venezia Giulia, offrendo una cornice variegata alla narrazione.

Il film è un adattamento dell'omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, opera che ha raggiunto la finale del prestigioso Premio Strega 2023 ed è stata pubblicata da Giulio Einaudi Editore.

La produzione è affidata a Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in una significativa coproduzione con Vision Distribution e la casa di produzione spagnola BTeam Prods. La distribuzione nelle sale italiane sarà curata da Vision Distribution, mentre quella internazionale vedrà la collaborazione di Vision Distribution e Fandango Sales, con l'eccezione del territorio francese, gestito in esclusiva da Fandango Sales.

La Trama: Un Viaggio alle Radici dell'Identità

Il cuore narrativo di "Dove non mi hai portata" si snoda a partire da un evento che scuote l'opinione pubblica romana nel 1965: una bambina di pochi mesi viene trovata sola a Villa Borghese, abbandonata su una coperta a quadretti.

Questa bambina, divenuta adulta, è Maria Grazia, una scrittrice spinta da un profondo desiderio di conoscere le proprie origini. Il suo viaggio la porta a ripercorrere la storia di Lucia, la giovane donna che l'ha messa al mondo e che ha inseguito il sogno di una vita differente, di un amore libero e di una felicità possibile in una società che sembrava negarle ogni scelta.

Attraverso un mosaico di frammenti di memoria, segreti e silenzi, Maria Grazia ricompone la propria complessa storia familiare. Il film si propone di esplorare temi universali come il significato della maternità e l'ineludibile bisogno di ogni individuo di conoscere le proprie radici, offrendo una riflessione profonda sull'identità e sul legame indissolubile con il passato.

Produzione e Dettagli Tecnici

Il progetto beneficia di un team creativo e tecnico di alto livello. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati congiuntamente da Daniele Luchetti, Laura Paolucci e Francesco Piccolo. La direzione della fotografia è di Ivan Casalgrandi, il montaggio è curato da Aël Dallier Vega, la scenografia da Mauro Vanzati e i costumi da Massimo Cantini Parrini. Il casting è stato affidato ad Annamaria Sambucco ed Elena Bouryka, garantendo un ensemble di grande talento. Il film ha inoltre ricevuto il prezioso contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, sottolineando l'importanza culturale e artistica dell'opera.

La coproduzione internazionale tra Italia e Spagna evidenzia l'ambizione del progetto. Vision Distribution, un attore chiave sia nella produzione che nella distribuzione, è una società italiana fondata nel 2016, nota per il suo impegno nella promozione di film italiani ed europei sia sul mercato nazionale che internazionale. La sua partecipazione conferma l'attenzione verso progetti di rilievo nel panorama audiovisivo contemporaneo. La scelta di Tecla Insolia per il ruolo della protagonista, affiancata da attori esperti come Margherita Buy, rafforza ulteriormente il profilo artistico e l'attrattiva del film.