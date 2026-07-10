Teddy Reno, all'anagrafe Ferruccio Merk Ricordi, ha celebrato il suo centesimo compleanno, diventando l'unico centenario ancora vivente tra gli interpreti storici della canzone italiana. Nato a Trieste nel 1926, Reno è riconosciuto come una delle figure più rappresentative della musica italiana, con una carriera che ha attraversato oltre settant'anni di storia della musica leggera nazionale.

La sua carriera musicale, iniziata negli anni Quaranta, è stata costellata da successi discografici, partecipazioni a festival e un'intensa attività come interprete e talent scout.

Tra i suoi brani più celebri: "Cercami", "Addormentarmi così" e "Arrivederci Roma". Significativa anche la sua presenza sul palco del Festival di Sanremo. Un momento chiave della sua vita artistica è legato alla scoperta di nuovi talenti, tra cui spicca Rita Pavone, che ha poi sposato.

Un percorso artistico poliedrico

Oltre all'attività di cantante, Teddy Reno si è distinto come produttore discografico e conduttore radiofonico e televisivo. Ha fondato la Compagnia Generale del Disco (CGD), una delle principali etichette italiane, promuovendo numerosi giovani artisti. Per il suo contributo alla musica italiana, Reno ha ricevuto diversi riconoscimenti, inclusi premi alla carriera e onorificenze istituzionali.

Il legame con Trieste e l'eredità musicale

Teddy Reno ha sempre mantenuto un profondo legame con la sua città natale, Trieste, dove è stato celebrato in occasione del suo centesimo compleanno. La sua storia personale e artistica rappresenta un capitolo fondamentale della cultura musicale italiana del Novecento. Reno stesso ha dichiarato: "La musica è stata la mia vita e continua a esserlo ogni giorno". La sua straordinaria longevità lo rende una figura di riferimento per diverse generazioni di appassionati della musica leggera italiana.