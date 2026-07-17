Ha preso il via a Siena la mostra 'Allegoria. Dedica ad Ambrogio Lorenzetti', un nuovo progetto site-specific ideato dall’artista rumena Teodora Axente. L’esposizione, curata da Riccardo Freddo e Michela Eremita, sarà inaugurata sabato 8 agosto, alle ore 17, nella prestigiosa Sala del Concistoro del Museo Civico di Siena. Questa iniziativa artistica si propone di instaurare un dialogo profondo e diretto tra l’arte contemporanea e uno dei massimi capolavori della pittura medievale europea: il celebre ciclo dell’Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo, realizzato dal maestro Ambrogio Lorenzetti tra il 1338 e il 1339.

La mostra rinnova il legame tra una delle più autorevoli pittrici della scena contemporanea europea e la città di Siena, offrendo una prospettiva inedita sull'eredità lorenzettiana.

Il cuore dell'esposizione: dialogo con Lorenzetti

Il percorso espositivo si sviluppa attorno a due monumentali polittici, composti da ben 22 dipinti inediti. Queste opere sono collocate in un diretto confronto spaziale e concettuale con gli affreschi trecenteschi di Lorenzetti, creando un'esperienza immersiva per il visitatore. L’installazione invita il pubblico a una riflessione approfondita sui temi universali della moralità, della responsabilità civica e dell’esercizio del potere, rileggendo in chiave contemporanea il messaggio atemporale del Buon Governo.

Le figure simboliche che popolano gli affreschi medievali – come Giustizia, Pace, Prudenza e Temperanza da un lato, e Tirannide, Crudeltà e Frode dall'altro – trovano nella pittura di Axente un’inedita interpretazione contemporanea. Le sue opere, sospese tra forza e vulnerabilità, trascendenza e fragilità, restituiscono una profonda riflessione sulla condizione umana attraverso un linguaggio figurativo di straordinaria precisione tecnica e intensa simbologia.

Teodora Axente e il legame rinnovato con Siena

Questa esposizione rappresenta il secondo importante progetto che Teodora Axente dedica alla città di Siena, consolidando il suo rapporto artistico con il territorio. Già nel 2025, il complesso museale Santa Maria della Scala aveva ospitato con successo 'Metamorfosi del Sacro', un’altra esposizione site-specific che presentava 25 opere dell’artista.

Anche in quell'occasione, la mostra era stata realizzata in collaborazione con la prestigiosa Galleria Rosenfeld di Londra e curata dagli stessi Riccardo Freddo e Michela Eremita. Con 'Allegoria', il legame tra l'artista e la città toscana si rinnova, proponendo una nuova e stimolante occasione di confronto tra l'arte del passato e le espressioni creative del presente, arricchendo ulteriormente il panorama culturale senese.