Le Terme di Caracalla si preparano ad accogliere nuovamente il pubblico con 'Notturno Imperiale', un programma di aperture serali straordinarie che offre sei appuntamenti unici tra luglio e ottobre. L'iniziativa invita a suggestive passeggiate tra gli antichi edifici romani, valorizzati da percorsi illuminati e giochi di luce, nel cuore archeologico di Roma.

Il programma 'Notturno Imperiale', promosso dalla Soprintendenza Speciale di Roma, offre l'opportunità di esplorare uno dei complessi archeologici più significativi della capitale in un orario insolito e affascinante.

Gli appuntamenti sono fissati in sei serate esclusive, distribuite tra luglio e ottobre 2026: il 16 e 23 luglio, il 2 agosto, il 19 e 26 settembre, e il 15 ottobre. L'apertura è prevista dalle ore 19:30, con l'ultimo ingresso consentito alle 21:45 e la chiusura del sito entro le 22:45.

I percorsi di visita includono l'accesso all'intera area archeologica delle strutture termali, con un focus speciale sui sotterranei e sul mitreo, riconosciuto come il più grande rinvenuto a Roma. Questo permette ai visitatori di esplorare liberamente i diversi livelli del complesso e di coglierne la straordinaria architettura. Un elemento distintivo del percorso è il magnifico Specchio d'Acqua, valorizzato da speciali giochi di luce che evocano la presenza e l'importanza dell'acqua nell'antica Roma.

Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma, descrive l'esperienza come una “fruizione lenta in uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio archeologico della capitale”. Rocco Bochicchio, direttore delle Terme di Caracalla, evidenzia l'impegno organizzativo dietro l'iniziativa: “un importante lavoro di coordinamento che coinvolge il personale della Soprintendenza, per garantire sicurezza, accoglienza e fruibilità del sito anche in fascia notturna”. Per ogni serata è previsto un numero massimo di 1.200 ingressi. I biglietti sono acquistabili esclusivamente online tramite la piattaforma portale.museiitaliani.it; la prenotazione è essenziale data la limitata disponibilità.

Un'esperienza unica tra monumentalità e suggestioni notturne

Il programma serale offre ai visitatori l'opportunità di osservare le Terme di Caracalla da una prospettiva inedita, dove la monumentalità del sito si fonde con la suggestione della luce e del paesaggio serotino. La visita si estende oltre la superficie monumentale, includendo i sotterranei, ambienti solitamente non accessibili nei percorsi diurni. Queste aree sono state ulteriormente valorizzate con l'apertura di nuovi settori, quali forni, caldaie e tunnel, che in passato erano cruciali per il funzionamento dell'antico impianto termale. Questa espansione offre una comprensione più approfondita del funzionamento logistico e tecnologico delle terme romane.

L'accurata illuminazione scenografica delle vasche, dei cortili e degli ambienti ipogei crea un'immagine insolita e profondamente coinvolgente del complesso, evocando la presenza vitale dell'acqua e suggerendo atmosfere che richiamano la vita quotidiana nell'antica Roma. Il mitreo delle Terme di Caracalla, il più grande della città, si conferma come uno degli ambienti di maggiore impatto, arricchendo la narrazione del sito con la sua storia religiosa, pubblica e sociale.

Le Terme di Caracalla: un patrimonio storico e culturale in continua valorizzazione

Inaugurate nel 216 d.C. sotto l'imperatore Caracalla, le Terme di Caracalla rappresentano uno dei complessi termali meglio conservati dell'antica Roma e sono considerate tra le più grandi costruzioni del loro genere a livello mondiale.

Storicamente, questi spazi erano frequentati non solo per i bagni e la cura del corpo, ma anche per importanti attività sociali. Il sito, che si estende su una vasta superficie, continua a offrire un itinerario archeologico di grande interesse, attirando ogni anno migliaia di visitatori, come dimostrato dal recente record di 5.000 presenze registrato nella sola giornata di Ferragosto.

La costante valorizzazione dei sotterranei, già protagonisti di precedenti programmi di visite notturne, permette oggi di esplorare aree come la “sala macchine” dell'impianto, completa di forni, canali per il trasporto della legna e camere dedicate alla gestione dell'acqua e del calore. Negli ultimi anni, il complesso ha ospitato anche mostre temporanee di rilievo, come 'Il segreto del Tempo', che hanno ulteriormente arricchito l'esperienza di visita. Questo impegno continuo nella riqualificazione e nell'apertura al pubblico conferma le Terme di Caracalla come una delle mete archeologiche e culturali più dinamiche e innovative della capitale.