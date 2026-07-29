Il 28 luglio 2026, Termoli ha ospitato la seconda edizione del Pichuco Festival, un evento di rilievo dedicato al celebre musicista argentino Aníbal Troilo. Centinaia di appassionati di tango e ballerini, provenienti da diverse regioni italiane e dall'estero, si sono riuniti in piazza Sant'Antonio, trasformata per l'occasione in una vibrante pista da ballo.

Un omaggio internazionale ad Aníbal Troilo

Il festival, che prende il nome dal soprannome di Troilo, "Pichuco", è nato con l'intento di rendere un sentito omaggio alla sua figura e alla sua eredità artistica.

L'iniziativa ha richiamato un vasto pubblico di cultori del tango e della musica argentina, confermando il suo crescente prestigio. La direzione artistica, affidata a maestri di fama internazionale, ha garantito un elevato standard qualitativo, con la partecipazione di numerosi artisti e ballerini di rilievo. L'organizzazione ha evidenziato con soddisfazione la presenza di gruppi provenienti da diversi Paesi europei, oltre che da numerose città italiane, sottolineando il carattere sempre più internazionale dell'evento.

La cornice di Piazza Sant'Antonio e il ricco programma

Per l'occasione, Piazza Sant'Antonio a Termoli è stata accuratamente allestita con strutture temporanee, pensate per accogliere al meglio sia le esibizioni che il numeroso pubblico.

Il programma del festival ha offerto una serie di appuntamenti coinvolgenti, tra cui spettacolari esibizioni di tango, performance di coppie di ballerini professionisti e momenti dedicati alla musica dal vivo. Durante queste sessioni, sono stati eseguiti alcuni dei brani più celebri di Aníbal Troilo, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nell'atmosfera della sua arte. L'evento ha rappresentato anche una preziosa opportunità di incontro e confronto tra appassionati e professionisti del settore, promuovendo lo scambio culturale e rafforzando la conoscenza della ricca tradizione musicale argentina.

Il Pichuco Festival si afferma così come un appuntamento di fondamentale importanza nel panorama culturale locale e per la comunità globale degli amanti del tango.

L'iniziativa contribuisce in modo significativo alla valorizzazione della figura intramontabile di Aníbal Troilo e al rafforzamento dei legami culturali tra Italia e Argentina, attraverso il linguaggio universale della musica e della danza.