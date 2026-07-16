La 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, in programma a Torino dal 24 al 27 settembre 2026, si propone di "dare un volto alla biodiversità" attraverso una potente campagna visiva. L'evento, che si svolge sotto il claim "Biodiversity – Be Diversity", mette in luce otto storie esemplari di protagonisti globali che, con il loro impegno quotidiano, custodiscono e valorizzano la ricchezza della vita sul nostro pianeta.

Queste otto narrazioni coinvolgono produttori, allevatrici, cuoche, giovani attivisti e rappresentanti di comunità indigene provenienti da diverse parti del mondo: Bolivia, Messico, Brasile, Italia (con esempi dalla Sicilia e dalla Liguria), Kenya, Ucraina e Indonesia.

Attraverso le loro azioni, essi preservano varietà agricole uniche, saperi ancestrali, tradizioni culinarie e culture alimentari, dimostrando concretamente come la biodiversità sia intrinsecamente legata alle scelte quotidiane di chi opera per costruire un futuro più buono, più pulito e più giusto per tutti.

Il messaggio della campagna visual

Il messaggio centrale della campagna è chiaro: "Essere biodiversità significa valorizzare le differenze, proteggere la pluralità della vita e contribuire alla costruzione di un sistema alimentare più buono, pulito e giusto". Questa visione prende forma in una campagna visiva che intreccia suggestive fotografie dei Presìdi Slow Food e dell'Arca del Gusto con i ritratti autentici di coloro che, ogni giorno, si dedicano alla tutela e alla valorizzazione di questi inestimabili patrimoni nei campi, nelle cucine, nei territori e all'interno delle loro comunità.

Contesto dell'evento

Organizzata da Slow Food, la Città di Torino e la Regione Piemonte, la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto si svolge nel cuore storico di Torino. La manifestazione trasforma piazze e luoghi simbolo della città, come piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello e i Giardini Reali, in vivaci spazi di incontro e scambio tra produttori e visitatori. Questa edizione assume un significato particolare, celebrando i 40 anni di Slow Food Italia e rappresentando la prima grande occasione dopo la scomparsa del suo fondatore, Carlo Petrini.

Il ricco programma dell'evento prevede un ampio Mercato dei produttori, che ospiterà centinaia di espositori, mettendo in mostra i rinomati Presìdi Slow Food e i prodotti dell'Arca del Gusto.

Saranno presenti anche reti tematiche dedicate a settori cruciali come cereali, legumi, riso, olivicoltura, castanicoltori, pascoli e le Terre Alte. L'offerta culturale si arricchisce con numerosi Laboratori del Gusto, conferenze approfondite su temi quali le politiche alimentari, la sostenibilità, l'agricoltura e la giustizia sociale, oltre a incontri stimolanti con cuochi di fama, produttori innovativi, ricercatori e figure di spicco a livello internazionale.