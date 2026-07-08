Il Terra Madre Salone del Gusto torna a Torino dal 10 al 14 settembre 2026, consolidando Torino quale riferimento internazionale per il cibo sostenibile. Questa edizione 2026 sarà un omaggio a Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, in occasione dei suoi ottant’anni. L’evento si svolgerà a Parco Dora, accogliendo delegazioni da oltre 140 paesi, a testimonianza della sua portata globale.

Organizzato da Slow Food con Regione Piemonte e Città di Torino, il Salone ospiterà produttori, agricoltori, cuochi, attivisti e rappresentanti delle comunità del cibo da tutto il mondo.

Obiettivo primario: promozione di biodiversità e sostenibilità alimentare, temi cari a Carlin Petrini. Il programma prevede incontri, laboratori, degustazioni e dibattiti pubblici. Tra le novità, un’area dedicata ai giovani e uno spazio per le start-up innovative agroalimentari.

Un tributo a Carlin Petrini e ai valori di Slow Food

L’edizione 2026 è un profondo tributo a Carlin Petrini, che nel 1986 ha dato vita a Slow Food e ha diffuso i valori di biodiversità, tutela ambientale e cibo buono, pulito e giusto. Petrini sarà presente e parteciperà a diversi appuntamenti, condividendo esperienza e visione. «Terra Madre è una grande comunità che si riconosce nella diversità e nella solidarietà», ha affermato Petrini.

Il programma celebrativoinclude una mostra fotografica sulla storia e l’impatto globale di Slow Food, con incontri dedicati al suo percorso.

Parco Dora: cuore dell'evento con il sostegno istituzionale

Parco Dora, già apprezzata sede, si conferma luogo ideale per l’evento. I suoi ampi spazi e la capacità di accogliere migliaia di visitatori ne fanno il cuore pulsante della manifestazione. La Regione Piemonte e la Città di Torino ribadiscono il sostegno, evidenziando l’importanza strategica del Salone del Gusto per la promozione del territorio e delle sue eccellenze agroalimentari. Slow Food, organizzazione non profit, prosegue la sua missione di difesa della biodiversità e valorizzazione delle culture alimentari locali, tramite progetti, campagne e attività educative.