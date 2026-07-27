Il Bangarra Dance Theatre, compagnia australiana insignita del Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Danza, ha trionfato al Teatro Malibran con lo spettacolo ‘Terrain’, accolto da una lunga ovazione. L’opera, creata nel 2012 da Frances Rings, attuale direttrice artistica, si distingue per la sua capacità di incarnare l’identità delle Prime Nazioni australiane. Trasforma oltre 65.000 anni di cultura indigena in un linguaggio scenico contemporaneo, offrendo una visione autentica che ha convinto Venezia.
Ispirazione e coralità: il Kati Thanda–Lake Eyre
‘Terrain’ trae ispirazione dal Kati Thanda–Lake Eyre, il più grande lago salato australiano, sacro agli Arabunna. Non una mera rappresentazione, il territorio diviene un organismo vivente, presenza spirituale che attraversa i diciotto interpreti. La coreografia di Frances Rings evita il descrittivismo, evocando gli elementi naturali con movimenti che alternano energia e sospensione, rendendo visibile l’idea di comunità. La coralità del gruppo, unico organismo in movimento, distingue Bangarra dalla danza occidentale, spesso focalizzata sull’individualità.
Estetica e dialogo culturale
L'impianto visivo è determinante: scenografie di Jacob Nash, costumi di Jennifer Irwin e luci di Karen Norris creano un ambiente suggestivo, evocando il lago salato senza realismo.
La partitura di David Page, figura centrale, attraversa la danza con canti, percussioni ed elettronica, in dimensione rituale. Cruciale il contributo del consulente culturale Reginald Dodd, anziano Arabunna, che ha guidato la creazione. L’etica di Bangarra: ogni opera nasce da un dialogo autentico con le comunità custodi. ‘Terrain’ rifiuta ogni esotismo, invitando a percepire il paesaggio come soggetto attivo, archivio di memoria e appartenenza spirituale.
Valore artistico e politico di Bangarra
L’ovazione a Venezia conferma la capacità di Bangarra Dance Theatre di superare barriere culturali e geografiche. Questo successo dimostra il valore politico e artistico di Bangarra: custodire tradizioni antichissime senza musealizzarle, restituendo loro straordinaria vitalità contemporanea.
Dopo il Leone d’Oro alla carriera, ‘Terrain’ ha ribadito il posto unico di Bangarra nel panorama internazionale, non solo come compagnia di danza, ma come comunità artistica che trasforma la memoria in presenza scenica, promuovendo il dialogo tra culture.