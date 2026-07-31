Terre di Cinema celebra il suo quindicesimo anniversario e si prepara a un’edizione ricca di novità, in programma a Siracusa dal 2 al 20 settembre 2026. L’evento, che riunisce registi, direttori della fotografia, sceneggiatori e compositori provenienti da oltre venti Paesi, rafforza il suo posizionamento internazionale introducendo l’Extended CineCampus. Si tratta di un programma ampliato, interamente dedicato alla formazione e alla produzione cinematografica, realizzato da Factory Film e Furore Films LLC con il sostegno di MiC e Siae, e con la preziosa collaborazione di numerose realtà locali e internazionali.

Il programma Extended CineCampus: un percorso per giovani talenti

L’Extended CineCampus offre un percorso intensivo di 195 ore di attività, rivolto a dodici giovani autori under 35. Tra questi, sei sceneggiatori e sei compositori per il cinema saranno selezionati per sviluppare e realizzare dodici cortometraggi originali. Il programma si articola in tre fasi distinte ma interconnesse: una prima fase online, incentrata sulla scrittura e sullo sviluppo dei soggetti; una residenza artistica a Siracusa, dal 2 al 20 settembre, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di lavorare all’interno di troupe internazionali; e una fase conclusiva dedicata alla post-produzione e alla composizione delle colonne sonore originali.

L’edizione 2026 conferma, inoltre, la produzione di sedici cortometraggi in pellicola 35mm e 16mm, che saranno girati tra le suggestive location di Siracusa e il centro storico di Ortigia, coinvolgendo cineasti da numerosi Paesi.

Opportunità esclusive per i giovani residenti di Siracusa

Il festival riserva un’importante opportunità formativa a sedici giovani residenti a Siracusa, che potranno partecipare gratuitamente a uno stage nel settore della produzione cinematografica. I posti sono suddivisi in quattro reparti: regia (4 posti), produzione (4 posti), fotografia (4 posti) e fotografia di scena (4 posti). Gli stagisti selezionati, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, riceveranno un attestato ufficiale di partecipazione rilasciato da Factory Film e saranno coinvolti nella realizzazione di un video di backstage su pellicola, sotto la guida di professionisti di Terre di Cinema.

Questa iniziativa, promossa dalla Siracusa Film Commission, mira a offrire ai giovani locali un’esperienza concreta e di alto livello nel mondo del cinema. Per candidarsi, è necessario inviare un’email a terredicinema@gmail.com entro e non oltre il 20 agosto. L’oggetto dell’email dovrà essere “Candidatura stage – CineCampus TDC 2026 a Siracusa”, specificando nel corpo il reparto di interesse e allegando un curriculum vitae sintetico e un documento d’identità valido. La selezione sarà curata dalla Società Factory Film Srl e i candidati scelti riceveranno comunicazione ufficiale via email. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.terredicinema.com.

Masterclass di prestigio e sinergie territoriali

Il programma formativo include moduli di sceneggiatura, con script editing e webinar tenuti da Josella Porto sotto la supervisione di Fabio Mollo, e moduli musicali coordinati da Aki Spadaro, con approfondimenti sulla musica per immagini. Tra gli ospiti di spicco, è prevista una masterclass di Mátyás Erdély, direttore della fotografia premio Oscar per Il figlio di Saul. Il festival mantiene e rafforza il dialogo con il territorio, collaborando con realtà locali come Le Tele di Aracne, un’Accademia Sartoriale nata da un bene confiscato alla mafia, che promuove percorsi di formazione artigianale inclusiva. L’11 settembre sarà un momento celebrativo dedicato all’esperienza di Terre di Cinema, con proiezioni di cortometraggi realizzati e la partecipazione di ex allievi e autori emergenti, tra cui Eleonora Contessi, Claudia Sicuranza e Camilla Cattabriga, autrici di EKI Magazine, e Davide Angiuli ed Emilio M. Costa, il cui esordio Cattiva Strada è frutto di una collaborazione nata al CineCampus 2018.