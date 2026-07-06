Il Ravenna Festival si prepara a ospitare la prima italiana di "The Infinite Approach", l'attesissimo spettacolo del rinomato coreografo e acrobata francese Yoann Bourgeois. L'appuntamento è fissato per l'8 luglio alle 21 al prestigioso Teatro Alighieri, dove il pubblico sarà invitato a un viaggio attraverso sei "approcci" che sintetizzano oltre dieci anni di ricerca artistica dell'autore. Bourgeois, figura di spicco della scena contemporanea internazionale, porterà a Ravenna una selezione delle sue performance più emblematiche, tutte incentrate sull'affascinante tema dell'equilibrio instabile e del "punto di sospensione irraggiungibile".

"Ogni approccio è uno sforzo per afferrare un momento di equilibrio assoluto, un'eclissi fugace del tempo", ha dichiarato Bourgeois, quarantquattrenne originario del Giura. In scena, sarà affiancato dalla compagna d’arte e di vita Marie e dagli interpreti della sua compagnia. Insieme, daranno vita a una successione di immagini sospese tra danza e acrobazia, caratterizzate da cadute, risalite e bilanciamenti precari che coinvolgono oggetti scenici come sedie, tavoli, scale e pedane. Il pubblico potrà assistere a un mosaico di sei performance, tra cui spiccano 'Hourvari', dove una coppia si rincorre all’infinito su una piattaforma rotante; 'Opening', in cui il corpo sfida la gravità rimbalzando senza fine grazie a un trampolino; 'Orbe', che esplora la ricerca dell’equilibrio sotto la forza centrifuga; 'Dialogue' e 'Table', che trasformano il rapporto tra due corpi in una metafora dell’equilibrio fisico e relazionale.

Non mancherà 'Contrepoint', ispirato all’Arte della fuga di Bach, dove la giocoleria si fa traduzione visiva della struttura musicale.

La visione artistica di Yoann Bourgeois tra danza e circo

La formazione di Bourgeois è profondamente radicata nel connubio tra le arti circensi e la danza contemporanea. Ha studiato presso il Centro nazionale delle arti circensi di Châlons-en-Champagne e il Centro nazionale di danza contemporanea di Angers. Un traguardo significativo della sua carriera è stato l'essere il primo artista circense a dirigere il Centro Coreografico Nazionale di Grenoble, un passo che ha ulteriormente avvicinato linguaggi scenici diversi. Con oltre sessanta creazioni all’attivo, Bourgeois si distingue per aver sviluppato un linguaggio scenico unico che fonde armoniosamente danza, circo, teatro e arti visive, rendendolo un innovatore nel panorama dello spettacolo dal vivo.

Il debutto al Teatro Alighieri si inserisce perfettamente nella programmazione del Ravenna Festival, che da anni si conferma crocevia di grandi produzioni internazionali. La città si trasforma, infatti, durante il festival in un grande palcoscenico diffuso, coinvolgendo non solo teatri storici come l’Alighieri e la Rocca Brancaleone, ma anche vari spazi urbani. L’appuntamento dell’8 luglio con "The Infinite Approach" sottolinea l’attenzione della direzione artistica per la contaminazione tra danza, arti circensi e musica dal vivo, elementi distintivi della proposta di Bourgeois.

Ravenna Festival e Teatro Alighieri: eccellenza sulla scena internazionale

Fondato nel 1990, il Ravenna Festival è oggi una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate allo spettacolo dal vivo.

Ogni estate, il festival ospita produzioni internazionali che spaziano dalla musica classica al jazz, dalla danza al teatro, offrendo un calendario ricco e variegato. Il Teatro Alighieri, inaugurato nel 1852, rappresenta uno dei luoghi simbolo del centro storico di Ravenna. La sua sala, con oltre ottocento posti, è rinomata per le sue eccezionali qualità acustiche e architettoniche, e ha accolto negli anni grandi orchestre, compagnie di danza e produzioni multidisciplinari che intrecciano generi e linguaggi.

L’inclusione di "The Infinite Approach" nella programmazione del festival è in linea con l’approccio multidisciplinare che da sempre caratterizza la rassegna. Questa scelta conferma l’impegno del festival a portare in città esponenti d’eccellenza della scena internazionale, valorizzando al contempo il territorio.

Il festival, infatti, non si limita agli spazi canonici, ma coinvolge diversi luoghi della regione, rafforzando l’identità culturale di Ravenna e proponendo appuntamenti adatti a pubblici eterogenei. Il debutto italiano dello spettacolo di Yoann Bourgeois è, quindi, uno dei momenti più attesi dell’edizione, a testimonianza della capacità del Ravenna Festival di attrarre e presentare proposte innovative che uniscono musica, danza e teatro.