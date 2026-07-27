Dal 12 al 20 settembre, Venezia, Murano e Mestre ospiteranno la decima edizione di The Venice Glass Week, il festival internazionale dedicato all’arte del vetro. La manifestazione proporrà oltre 200 eventi tra mostre, installazioni, incontri e laboratori. Nata per sostenere e promuovere la tradizione vetraria veneziana, l’iniziativa mira a creare un dialogo tra la sua ricca storia e la ricerca contemporanea.

Al centro del festival spicca il progetto espositivo “Murano Illumina il Mondo”, che coinvolge dodici artisti e designer internazionali in collaborazione con alcune delle principali vetrerie muranesi.

Per l'occasione, sarà presentato anche l’Osservatorio “The Venice Glass Week e il Distretto del Vetro di Murano”. Questo studio, promosso da Banca Ifis, analizzerà il ruolo attuale di Murano come distretto produttivo e culturale di rilievo internazionale.

Un percorso espositivo unico in Piazza San Marco

Dal 13 settembre all’1 novembre, Piazza San Marco si trasformerà in un percorso espositivo diffuso, dove il vetro dialogherà con l’arte e l’architettura della città. Sotto le volte delle Procuratie Vecchie saranno installate dodici opere luminose inedite, che reinterpreteranno in chiave contemporanea il lampadario veneziano, uno degli oggetti simbolo della tradizione locale.

Il Comitato Organizzatore, composto da Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, Le stanze del vetro–Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e Consorzio Promovetro Murano, ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento del significativo traguardo dei dieci anni.

Il festival, fondato nel 2017, aveva l'obiettivo di ravvivare l'interesse per il vetro, sia da un punto di vista artistico e culturale che produttivo, un proposito ampiamente realizzato.

Murano: autenticità del vetro e regolamentazioni per il 2026

L’isola di Murano, sede storica della lavorazione del vetro, si conferma un punto di riferimento internazionale per la produzione artigianale. Le tecniche tradizionali come il “sommerso” e l'“avventurina” sono ancora praticate nei laboratori locali, dove i visitatori possono assistere a dimostrazioni dal vivo. Per riconoscere il vetro autentico, è fondamentale verificare la presenza dell’etichetta “Vetro Artistico Murano” e richiedere i certificati di autenticità.

Per il 2026, l'accesso alle aree regolamentate della laguna richiederà la prenotazione obbligatoria del “Contributo di Accesso” tramite codice QR, almeno quattro giorni prima. I costi varieranno da 5 euro (prenotazione anticipata) a 10 euro (last minute). I gruppi guidati saranno limitati a un massimo di 25 persone e non sarà consentito l’uso di megafoni. Queste misure, applicate nei periodi di maggiore affluenza, riguardano anche chi raggiunge Murano attraversando le zone soggette a regolamentazione.