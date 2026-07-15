L'Institut Valencià d'Art Modern (Ivam) e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Madrid hanno inaugurato a Valencia la doppia personale 'Ti chiamo corpo', un progetto espositivo con protagonisti gli artisti Irene Grau e Marco Giordano. Curata da Alicia Ventura e Bernardo Follini, la mostra si inserisce nel programma 'Territori in transito / Solo duo' dell’Ivam, confermando l'impegno della Fondazione nella promozione dell'arte contemporanea italiana internazionale e nella collaborazione con importanti istituzioni europee.

L'esposizione riunisce 52 opere tra pittura, fotografia, scultura e installazione, mettendo in dialogo i percorsi artistici di Grau e Giordano sul rapporto tra uomo, natura e infrastrutture contemporanee.

Tra i lavori presentati, Irene Grau espone opere dai cicli 'brillo abrigo' (2024) e 'Iron / A hierro' (2023‑2024), dove il corpo umano interagisce con il paesaggio naturale attraverso azioni performative che lasciano tracce su tele con ossido, acqua e vegetazione. L'artista presenta anche una nuova produzione inedita, realizzata con la polvere della produzione ceramica di Castellón.

Il dialogo tra corpo e ambiente nelle opere

All'interno dell'Ivam Centre Julio González, Marco Giordano presenta l'installazione scultorea centrale 'Gridlocks' (2026), composta da alluminio, rame, fibra di vetro e plastica recuperati da cavi dismessi a Glasgow. Crea un nuovo ecosistema che esplora la transizione energetica e le infrastrutture invisibili nei contesti urbani.

L'esposizione, con opere preesistenti e nuove produzioni create per gli spazi valenciani, esplora le tensioni tra il corpo umano e il concetto di "più-che-umano", inteso come piante, minerali e strutture artificiali quali “corpi con propria essenza”.

Il progetto 'Ti chiamo corpo', parte della piattaforma 'Territori in transito/Solo duo' per il confronto tra artisti di diverse provenienze, si svilupperà in due tappe: dopo la prima a Valencia, dal 16 luglio al 25 ottobre 2026, la mostra sarà allestita a Palazzo Re Rebaudengo di Guarene (Cuneo) nel gennaio 2027.

Sinergie internazionali e il percorso della mostra

L'inaugurazione segna un momento significativo per la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che rafforza l'impegno nella creazione di sinergie con altri centri artistici d'avanguardia.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione, ha sottolineato: "Per la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è molto importante creare sinergie con altri centri artistici come l'Ivam. 'Ti chiamo corpo' ci permette di valorizzare il talento e le affinità tra artisti come Irene Grau e Marco Giordano e, allo stesso tempo, consolida il nostro fermo impegno nel costruire ponti culturali a livello internazionale".

Frutto di una coproduzione tra la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e l'Ivam, la mostra incentiva la collaborazione tra istituzioni museali internazionali. L'appuntamento di Valencia anticipa il trasferimento in Italia, dove 'Ti chiamo corpo' sarà riproposta a Palazzo Re Rebaudengo a Guarene, per ulteriori approfondimenti e dialogo. L'Ivam, attivo dal 1989 a Valencia, è riconosciuto come uno dei principali poli per la ricerca e la promozione dell'arte moderna e contemporanea in Spagna e in Europa.