L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) di Valencia ospita, dal 16 luglio al 25 ottobre 2026, la mostra "Ti chiamo corpo". Questa doppia personale degli artisti Irene Grau e Marco Giordano, curata da Alicia Ventura e Bernardo Follini, si inserisce nel ciclo "Territori in transito / Solo duo" dell'IVAM. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Madrid, evidenzia l'impegno della fondazione torinese nella promozione dell'arte contemporanea italiana a livello internazionale e nella creazione di dialoghi tra istituzioni europee.

Il percorso espositivo di "Ti chiamo corpo" presenta cinquantadue opere tra pittura, fotografia, scultura e installazione. Esplora il complesso rapporto tra uomo, natura e infrastrutture contemporanee. La mostra si concentra sulla tensione tra il corpo umano e il "mondo più che umano", estendendo lo sguardo dal regno vegetale e minerale alle reti artificiali e urbane. Il titolo stesso, "Ti chiamo corpo", richiama l'atto di riconoscere negli elementi circostanti – naturali o artificiali – dei "corpi", entità con cui stabilire una relazione.

"Ti Chiamo Corpo": Un Progetto Itinerante tra Italia e Spagna

L'esposizione di Valencia è il capitolo inaugurale di un progetto itinerante. Dopo la tappa spagnola, "Ti chiamo corpo" sarà allestita a Palazzo Re Rebaudengo di Guarene (Cuneo), sede piemontese della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, a partire da gennaio 2027.

La mostra si distingue per la sua struttura, che accosta opere preesistenti di Irene Grau e Marco Giordano a nuove produzioni create specificamente per gli spazi dell'IVAM, favorendo un dialogo tra linguaggi e tecniche artistiche.

La presidente della Fondazione, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, ha sottolineato l'importanza di "creare sinergie con centri artistici come l'IVAM per valorizzare il talento di artisti come Irene Grau e Marco Giordano", rafforzando l'impegno della Fondazione nella costruzione di ponti culturali internazionali. Il ciclo "Territori in transito / Solo duo" si conferma una piattaforma fondamentale per lo scambio e il confronto, mettendo in relazione artisti di diverse origini e percorsi e ampliando la portata dell'arte contemporanea europea.

L'IVAM e il Ciclo "Territori in Transito / Solo Duo"

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), fondato nel 1986, è uno dei principali centri dedicati all'arte moderna e contemporanea in Spagna. Il museo si distingue per le sue vaste collezioni e l'attività di ricerca e sperimentazione. Il programma "Territori in transito / Solo duo", che include "Ti chiamo corpo", è concepito come uno spazio di dialogo tra artisti e istituzioni, promuovendo processi creativi condivisi e l'interscambio tra scene artistiche locali e internazionali.

Il ciclo prevede l'accostamento di due artisti: uno invitato da un'istituzione partner – la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo – e l'altro legato al territorio della Comunità Valenciana.

Le esposizioni sono strutturate per svilupparsi in tempi e sedi differenti, creando un racconto condiviso tra le istituzioni. La mostra "Ti chiamo corpo" è un esempio emblematico di un approccio curatoriale innovativo, che mira all'ampliamento delle reti di collaborazione e al coinvolgimento del pubblico nell'esplorazione di nuovi linguaggi e tematiche.