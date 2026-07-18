Il film Tienimi Presente, opera d’esordio di Alberto Palmiero, ha già ottenuto importanti riconoscimenti: finalista ai David di Donatello e migliore opera prima alla Festa di Roma. Prodotto da Gianluca Arcopinto e Simone Gattoni per Kavac Film di Marco Bellocchio con Rai Cinema, la pellicola continua il suo percorso di successo nelle rassegne estive in tutta Italia. Tra le tappe più recenti, è stata accolta con grande entusiasmo al festival di Tavolara e al Tuscia Film Festival, dove il pubblico ha mostrato una notevole partecipazione emotiva.

Il Ritratto di una Generazione

La storia narra il percorso di un giovane diplomato al Centro Sperimentale di cinematografia che, non trovando spazio nel mondo del cinema, fa ritorno al suo paese d’origine. Qui cerca di reinventarsi tra vecchie amicizie e nuovi lavori, anche in settori distanti dal suo sogno, come l’informatica. Il protagonista incarna la realtà di molti giovani italiani, alle prese con un futuro incerto, una determinazione spesso sommersa e forti pressioni sociali. La svolta arriva quando anche i suoi amici iniziano a lasciare la provincia per il Nord Italia o l'estero, compiendo il viaggio che lui stesso aveva fatto e poi annullato, senza soddisfazione.

Al Tuscia Film Festival e nelle Arene Estive

Il film è stato presentato venerdì 17 luglio 2026 al Tuscia Film Fest, tenutosi a Viterbo in Piazza San Lorenzo, nell’ambito di una rassegna dedicata al cinema italiano recente. Alla serata hanno partecipato Alberto Palmiero e Simone Gattoni. L’evento ha incluso la consegna dei premi 'Pipolo Tuscia Cinema' e 'I mestieri del Cinema – Martino Morucci', oltre all’anteprima del cortometraggio 'Sogno lucido', realizzato dagli studenti del Progetto Scuole. Per l'accessibilità, Tienimi Presente è disponibile con audiodescrizione e sottotitoli tramite l’app MovieReading.

Un Film Autobiografico e Apprezzato

Palmiero, che ha diretto, interpretato e scritto il film insieme a Davide De Rosa, ha espresso la sua soddisfazione: “Penso di trasferirmi davvero a Roma molto presto, dalle parti di piazza Bologna… Ho molte storie in testa… intanto sono felice dell’accoglienza che sta ricevendo Tienimi Presente in questi festival estivi…”.

Il regista ha evidenziato come la realizzazione del film abbia coinvolto amici e parenti, e come la storia sia in gran parte autobiografica. Questa verità, freschezza e autenticità rendono Tienimi Presente un regalo per lo spettatore, da recuperare nelle arene estive.