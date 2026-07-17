La nuova edizione di ‘TIM Summer Hits’ prende il via con il suo primo imperdibile appuntamento in prima serata su Rai 1. L'evento, trasmesso direttamente dalla suggestiva Piazza del Popolo a Roma, promette di accendere l'estate italiana con le hit del momento e i grandi classici. A guidare questa entusiasmante serata-evento dedicata alla musica italiana sono i volti noti della televisione, Carlo Conti e Andrea Delogu. Il loro compito è quello di presentare i brani che faranno da colonna sonora alla stagione estiva, inaugurando una serie di appuntamenti che vedranno alternarsi sul palco i più amati protagonisti della scena musicale nazionale.

I protagonisti della prima serata musicale

Durante la puntata inaugurale di ‘TIM Summer Hits’, il pubblico avrà l'opportunità di assistere a una carrellata di esibizioni di alcuni tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale contemporaneo. Sul palco di Piazza del Popolo si alterneranno talenti del calibro di Angelina Mango, Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Fred De Palma, Emis Killa, Emma, Fabri Fibra, Fulminacci, Gaia, Irama, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors e Tommaso Paradiso. Questa ricca selezione di nomi garantisce un ampio panorama dei generi e delle tendenze musicali attuali, offrendo uno spettacolo variegato e coinvolgente per tutti gli spettatori.

Il calendario completo degli appuntamenti e lo speciale finale

Dopo il successo del debutto, ‘TIM Summer Hits’ continuerà a tenere compagnia al pubblico di Rai 1 con altri tre attesissimi appuntamenti in prima serata. Le prossime date da segnare in calendario sono martedì 21 luglio, venerdì 24 luglio e venerdì 31 luglio. Il ciclo di serate si concluderà con uno speciale conclusivo intitolato ‘Il meglio di TIM Summer Hits’, che andrà in onda venerdì 7 agosto. L'intera manifestazione, che ha preso vita nel cuore pulsante di Roma, ha visto la partecipazione di oltre ottanta artisti, unendo sul medesimo palco grandi nomi e nuove promesse della musica. Questo evento si configura come un vero e proprio racconto corale che ha saputo fondere generazioni, stili e linguaggi musicali diversi.

L'esperienza di ‘TIM Summer Hits’ non si limiterà alla sola visione televisiva. Le emozioni e l'atmosfera vibrante vissute in Piazza del Popolo saranno infatti amplificate anche da Rai Radio2, radio ufficiale dell'evento. Attraverso collegamenti diretti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage, la radio permetterà agli ascoltatori di immergersi completamente nell'atmosfera della manifestazione. Per chi non potesse seguire le dirette o desiderasse rivedere le performance, tutte le puntate saranno comodamente disponibili on demand sulla piattaforma digitale RaiPlay, garantendo così la massima fruibilità dell'intero ciclo di eventi.