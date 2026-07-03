La Titanus aprirà il cartellone di “Bellissima - Speciale 120 Visconti”, la rassegna culturale estiva che prenderà il via il 9 luglio a Villa La Colombaia di Forio d'Ischia. L'iniziativa, con la direzione artistica di Annamaria Punzo, è interamente dedicata a celebrare i 120 anni dalla nascita di Luchino Visconti, figura chiave del cinema italiano e internazionale.

Il programma della rassegna prevede incontri, testimonianze e proiezioni di alcuni dei capolavori viscontiani, tutti a ingresso gratuito. L'evento inaugurale è fissato per mercoledì 9 luglio alle ore 21.00 con la proiezione di “L’Ultimo Gattopardo - Ritratto di Goffredo Lombardo”, il documentario firmato da Giuseppe Tornatore.

Quest'opera ripercorre la storia della casa di produzione Titanus e il suo profondo legame con il cinema di Visconti, evidenziando un'eredità artistica e produttiva che oggi rappresenta un punto di riferimento per il settore cinematografico.

Un omaggio al maestro e riconoscimenti speciali

La serata inaugurale sarà anche l'occasione per il Comune di Forio di conferire una menzione speciale al presidente della Titanus, Guido Lombardo. Questo riconoscimento è per il suo contributo alla storia del cinema italiano e per il rapporto che lega la Titanus all'opera di Luchino Visconti. Guido Lombardo ha espresso l'emozione di tale presenza: “Essere a Villa La Colombaia, luogo profondamente legato alla memoria e alla sensibilità artistica di Luchino Visconti, rappresenta per Titanus un'emozione particolare.

Questo omaggio celebra non solo uno dei più grandi registi della storia del cinema, ma anche un sodalizio artistico e umano che ha contribuito a realizzare opere immortali. Custodire questa eredità significa continuare a trasmetterne il valore alle nuove generazioni”.

La rassegna proseguirà giovedì 10 luglio con una serata interamente dedicata a “Il Gattopardo”. Andrea Covotta e Gianmaria Tammaro accompagneranno il pubblico in un viaggio tra immagini, racconti e curiosità, ripercorrendo la genesi, i protagonisti e l'eredità culturale di un film che, a oltre 60 anni dalla sua uscita, racconta con straordinaria attualità il cambiamento della società italiana. Il ciclo dedicato alla Titanus e a Visconti si concluderà giovedì 17 luglio con la proiezione di “Rocco e i suoi fratelli”.

La serata finale vedrà la partecipazione di Steve Della Casa, Miriam Candurro e Paolo Mereghetti, moderati da Michela Mancusi, per una conversazione sulla straordinaria modernità di un'opera che interroga il presente attraverso i temi della famiglia, delle migrazioni e dell'identità.

Villa La Colombaia: un luogo simbolo

La scelta di Villa La Colombaia come sede della rassegna non è casuale. Questa storica residenza di Luchino Visconti a Forio d'Ischia è un luogo intriso della sua memoria e sensibilità artistica, avendo ospitato a lungo il regista. L'iniziativa si inserisce così nel panorama delle manifestazioni culturali estive dell'isola, valorizzando il patrimonio artistico e cinematografico legato a Visconti.

Attraverso il programma della rassegna e la selezione delle opere proiettate, si intende sottolineare l'importanza di mantenere viva la memoria di uno dei protagonisti del cinema italiano, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento e confronto con artisti e studiosi del settore.