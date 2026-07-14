Nel mese di agosto, il canale Mezzo (disponibile al numero 49 sulla piattaforma tivùsat) propone in esclusiva per l’Italia una ricca programmazione dedicata ai principali festival jazz internazionali. Particolare risalto sarà dato alle esibizioni dal Montreal International Jazz Festival, portando sullo schermo le performance di artisti di calibro come James Francies, Hiromi, Keyon Harrold, Samara Joy e Marquis Hill. L'offerta si estende anche alla musica classica, lirica e alla danza, confermando Mezzo come riferimento per la musica d’autore e l’interpretazione contemporanea.

Il palinsesto di agosto include una serata speciale il 14 agosto dedicata al leggendario direttore Sergiu Celibidache, con un approfondimento sulle sue interpretazioni di opere di Bruckner, Debussy e Ravel. Per gli amanti della lirica, tornano in onda capolavori ottocenteschi di Giuseppe Verdi, tra cui il Requiem, Un ballo in maschera e I Lombardi alla prima crociata, e di Gaetano Donizetti con La Fille du régiment. Il ciclo wagneriano si conclude con la trasmissione integrale di Siegfried e Götterdämmerung, gli ultimi due appuntamenti della Tetralogia di Richard Wagner, in programma il 15 e il 29 agosto in prima serata. Spazio anche ai New Talents, una vetrina per giovani musicisti e interpreti emergenti.

Il Jazz internazionale e i suoi protagonisti

Il Montreal International Jazz Festival, rassegna canadese di fama mondiale, sarà protagonista con le esibizioni di Marquis Hill (6 agosto), Samara Joy (13 agosto), James Francies e Hiromi con The Piano Quintet (entrambi il 20 agosto), e Keyon Harrold (27 agosto). Accanto a Montreal, Mezzo offrirà finestre su altri eventi come Jazz à Vienne e il Ljubljana Jazz Festival, che includerà l’esibizione del Charles Lloyd Sky Quartet (6 agosto). La piattaforma tivùsat, con i suoi 130 canali, di cui 70 in alta definizione e 4K, garantisce una qualità audio e video ottimale per la visione di questi eventi internazionali.

Classica, Opera e Danza: il meglio del repertorio

La musica sinfonica vedrà la serata del 14 agosto interamente dedicata a Sergiu Celibidache, celebre per il suo senso del fraseggio e la lentezza dei tempi, con opere come la Sinfonia n.9 di Bruckner e pagine significative di Debussy e Ravel. Il repertorio lirico proporrà I Lombardi alla prima crociata di Verdi (19 agosto), La Fille du régiment di Donizetti (22 agosto) e il Requiem di Verdi (31 agosto). La conclusione della Tetralogia di Wagner con Siegfried (15 agosto) e Götterdämmerung (29 agosto) rappresenta un appuntamento imperdibile. La danza sarà presente con due spettacoli dell’English National Ballet (11 e 25 agosto), mentre le serate New Talents daranno spazio a finalisti di concorsi prestigiosi come il Prix de Lausanne e il Leeds International Piano Competition.

È importante notare che il Festival di Montreal, pur promuovendo l’inclusività, è stato recentemente al centro di discussioni per una performance dell’artista Saint Levant, che ha eseguito la canzone “Ana Bakrah Israel”. Gli organizzatori hanno ribadito l’impegno a mantenere il festival “uno spazio dove tutti si sentano i benvenuti” e che “l’odio verso chiunque non ha posto”. Il dialogo con i rappresentanti della comunità ebraica prosegue per assicurare un ambiente culturale rispettoso e sicuro.