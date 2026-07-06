Si terrà martedì 7 luglio, presso la Casa del Cinema a Roma alle ore 15, la commemorazione di Tiziana Aristarco, regista nota per il suo significativo contributo alla fiction televisiva italiana. L'annuncio è stato diffuso dal marito della regista, Riccardo Donna, anch'egio regista, che ha espresso sui social il suo ringraziamento a «tutti coloro che vorranno unirsi a noi».

Tiziana Aristarco è scomparsa il 6 luglio 2026 a Roma, all’età di 66 anni. Nata a Milano il 19 febbraio 1960, era figlia del critico cinematografico Guido Aristarco. La sua lunga carriera ha avuto inizio nel 1978 all'interno della Rai come aiuto regista, dopo un periodo di formazione tra Genova e Torino.

Nel corso di quasi quarant’anni, ha collaborato con numerosi autori e registi della televisione italiana, distinguendosi in ambiti che spaziavano dai varietà alle inchieste e ai programmi di approfondimento. Tra i suoi primi lavori si annoverano esperienze in trasmissioni come “Domenica In” e “Dentro la giustizia”, oltre a progetti televisivi legati alla politica e alla cultura.

Il ruolo chiave nella fiction televisiva

La svolta professionale di Tiziana Aristarco si è concretizzata alla fine degli anni Novanta con il suo ingresso nel mondo della fiction. Fu una delle figure chiave di “Un medico in famiglia”, serie simbolo della televisione popolare italiana, di cui ha diretto undici episodi tra il 1999 e il 2009, contribuendo in modo decisivo al successo del format e alla costruzione del linguaggio della serialità Rai.

Ha inoltre firmato la regia di altrettanti episodi di “Provaci ancora prof!” tra il 2012 e il 2013.

Tra le numerose serie e film televisivi da lei diretti figurano titoli di grande seguito come “Fuoriclasse” (2015), “Come fai sbagli” (2016), “Compagni di scuola”, “Raccontami” e i film televisivi “La luce nella masseria” e “La Rosa dell'Istria”. Più recentemente, dal 2021 al 2025, ha diretto ben 32 episodi della fortunata serie “Mina Settembre”, tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, consolidando ulteriormente il suo ruolo nella nuova stagione della fiction Rai contemporanea.

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

La notizia della sua scomparsa ha generato un'ondata di messaggi di cordoglio dal mondo dello spettacolo.

L’attrice Serena Rossi, protagonista di “Mina Settembre”, ha espresso il suo dolore con parole toccanti: «Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante. Non scriverò la regista che eri, la professionista straordinaria sempre alla ricerca di verità profonda e di bellezza… Tu sei stata molto più di questo: una guida, un porto sicuro». Anche Serena Autieri, che fu diretta da Aristarco in “Una famiglia imperfetta”, ha voluto ricordarla sui social: «Ciao Tiziana, grazie per quello che mi hai donato, dentro e fuori dal set. Continuerai a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di incontrarti».

Accanto alla sua brillante carriera professionale, Tiziana Aristarco era sposata con il regista Riccardo Donna e aveva due figli.

La commemorazione pubblica presso la Casa del Cinema a Roma offrirà un momento di raccoglimento e omaggio per amici, colleghi e il vasto pubblico che ha seguito e apprezzato il suo prezioso lavoro nel corso degli anni.