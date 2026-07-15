Il Teatro Comunale di Todi si prepara a celebrare un traguardo storico: il suo 150° anniversario. Per l'occasione, la stagione 2026-2027, curata dallo Stabile dell’Umbria, presenta un cartellone ricco e variegato che sapientemente intreccia grandi classici, la più innovativa drammaturgia contemporanea, produzioni originali di spicco e l'eleganza della danza. Un'offerta culturale pensata per consolidare il ruolo del teatro come fulcro della vita artistica regionale.

L'apertura della stagione è fissata per domenica 8 novembre con un'attesa anteprima nazionale: lo spettacolo ‘Figli’.

Tratto dall'opera di Mattia Torre, è stato adattato per il palcoscenico da Fausto Paravidino e prodotto da Nuovo Teatro. Il cast d'eccezione vede protagonisti Edoardo Pesce, Silvia D’Amico, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrino. Il 17 novembre sarà la volta di ‘Oscar’, una nuova e significativa produzione del Teatro Stabile dell’Umbria, diretta da Antonio Latella su un testo originale di Linda Dalisi, con l'intensa interpretazione di Sonia Bergamasco. Il calendario delle anteprime prosegue il 17 gennaio con ‘La cosa giusta’, un'opera scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico, che vede sul palco anche Mattia Torre e Luca Vendruscolo.

Un dialogo tra tradizione e innovazione scenica

La programmazione non dimentica la ricchezza della tradizione teatrale italiana e internazionale.

Il 20 dicembre, il pubblico potrà assistere a ‘Natale in casa Cupiello’, capolavoro di Eduardo De Filippo, proposto con la regia di Lello Serao. Il cartellone include inoltre titoli di grande risonanza come ‘Enigma’, che vedrà protagonista Peppino Mazzotta, ‘L’uomo, la bestia e la virtù’, interpretato da Vanessa Gravina e Max Malatesta, e l'immortale ‘Finale di partita’ di Samuel Beckett. A completare l'offerta, un momento dedicato alla danza contemporanea con lo spettacolo ‘Fortuna. Naufragio all’inverso’, che promette suggestioni e nuove prospettive artistiche.

Il Teatro Comunale: cuore pulsante della cultura umbra

Il Teatro Comunale di Todi è riconosciuto come un principale presidio culturale non solo per la città ma per l'intera regione Umbria.

Il sindaco Antonino Ruggiano ha sottolineato l'importanza di questa istituzione, mentre Nino Marino, direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, ha ribadito l'obiettivo di offrire una stagione di alta qualità. L'intento è quello di creare un fertile dialogo tra i grandi classici e la nuova drammaturgia, accostando artisti affermati a nuove visioni e talenti emergenti, garantendo così un'esperienza teatrale completa e stimolante.

Gestito con dedizione dal Teatro Stabile dell’Umbria, il Teatro Comunale di Todi si configura come uno dei più importanti centri di produzione e promozione teatrale della regione. Lo Stabile dell’Umbria, fondato nel 1986, persegue la missione di diffondere e valorizzare la cultura teatrale attraverso un'intensa attività di produzione, distribuzione di spettacoli e formazione di nuove generazioni di artisti.

Fin dalla sua inaugurazione nel 1876, il teatro ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento essenziale per la vita culturale e sociale di Todi e dell'Umbria, testimoniando una storia lunga e prestigiosa al servizio dell'arte scenica.