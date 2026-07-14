L'attore britannico Tom Holland ha recentemente rivelato un curioso episodio che lo ha visto protagonista insieme alla star del calcio Erling Haaland. Durante un talk show televisivo, Holland ha raccontato di aver tentato di invitare a cena l'attaccante norvegese, ma il suo messaggio è rimasto senza risposta. L'episodio si è verificato a Montecarlo, in occasione del Gran Premio di Formula 1. L'attore, noto per il suo ruolo di Spider-Man, si trovava a Monaco per sostenere Lewis Hamilton. Notando Haaland in un'altra area riservata, ha deciso di inviargli un messaggio privato.

Il tentativo si è rivelato infruttuoso, lasciando Holland senza alcuna replica. L'attore ha descritto la vicenda come una "esperienza umiliante", sottolineando con autoironia come anche le figure pubbliche possano trovarsi in situazioni di imbarazzo o rifiuto inaspettato. Ha confessato di non aver ricevuto dal calciatore nemmeno una risposta di cortesia, neppure un breve messaggio per declinare l'invito, e di non aver mai immaginato di raccontare un episodio così personale in televisione, ma ha scelto di condividerlo per evidenziare che anche i personaggi più noti possono vivere momenti di mancato riconoscimento o di silenzio.

La versione di Haaland: un malinteso inatteso

La storia ha poi trovato una chiarificatrice prospettiva grazie alla versione di Erling Haaland.

Il calciatore norvegese ha spiegato di aver ignorato il messaggio di Holland per un motivo del tutto inatteso: non aveva riconosciuto il mittente. Haaland ha ammesso di non essere un grande appassionato di cinema e di non aver collegato il nome dell'attore al suo celebre personaggio di Spider-Man. Il bomber ha raccontato di aver ricevuto il messaggio da un profilo sconosciuto durante il weekend a Monaco e di aver preferito non rispondere, presumendo si trattasse di un fan qualsiasi. Solo in un secondo momento, venuto a conoscenza dell'identità del mittente, Haaland ha scoperto che si trattava proprio di Tom Holland, trovando l'intera situazione al contempo divertente e leggermente imbarazzante.

Questo singolare episodio ha suscitato grande curiosità e ilarità tra i fan di entrambi, mettendo in luce come anche tra figure di fama mondiale possano verificarsi incomprensioni e malintesi, spesso dovuti a una semplice mancanza di conoscenza. Entrambi i protagonisti hanno affrontato la vicenda con notevole leggerezza e autoironia, trasformando un potenziale imbarazzo in un momento di simpatica condivisione pubblica.