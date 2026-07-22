Il palco di Piazza della Libertà a Salerno si prepara ad accogliere Tommaso Paradiso. L'artista sarà il protagonista del concerto di giovedì 23 luglio 2026, un appuntamento imperdibile nell'ambito della prestigiosa rassegna SalernoSounds 2026. Dopo l'entusiasmo generato dalla serata inaugurale, che ha visto esibirsi Frah Quintale il 21 luglio, il pubblico salernitano è pronto a lasciarsi conquistare dal suo inconfondibile pop d'autore, in una cornice suggestiva affacciata sul mare.

Dettagli per l'accesso e lo svolgimento del concerto

Per tutti gli spettatori, l'inizio dello show di Tommaso Paradiso è fissato per le ore 21:30.

L'ingresso all'arena, che si estende lungo il pittoresco lungomare di Salerno, sarà consentito esclusivamente dal lato Lungomare, con l'apertura dei cancelli prevista per le ore 18. Si consiglia di arrivare con congruo anticipo per facilitare le procedure di controllo e accesso. I biglietti per assistere a questo evento di spicco sono ancora disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati: Etes, Ticketmaster e Ticketone. Sarà inoltre possibile acquistarli direttamente al botteghino, posizionato strategicamente prima dell'ingresso di Piazza della Libertà, sul lato lungomare, tra l'Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini. Il botteghino aprirà al pubblico già dalle ore 10 del mattino, offrendo un'ulteriore opportunità per assicurarsi un posto.

Si ricorda che, per garantire la sicurezza e la buona riuscita dell'evento, l'intera area di Piazza della Libertà sarà interdetta ai non spettatori dalle ore 07:00 fino alle 00:00. Anche il parcheggio sottostante la piazza subirà delle limitazioni, rimanendo chiuso dalle ore 16 fino al termine dello spettacolo, per agevolare il deflusso del pubblico.

Il programma di SalernoSounds 2026: musica e location

L'edizione SalernoSounds 2026 si conferma un evento di grande richiamo, proponendo un cartellone di tre concerti principali che animeranno l'estate salernitana. Oltre all'attesissima esibizione di Tommaso Paradiso del 23 luglio, il festival ha già visto sul palco l'apprezzato Frah Quintale il 21 luglio e si concluderà con il live di Sfera Ebbasta il 25 luglio.

La scelta di Piazza della Libertà come location si rivela ancora una volta vincente, offrendo una cornice unica sul mare nel cuore del centro città. Questa splendida piazza è pronta a trasformarsi in una vibrante arena a cielo aperto, capace di accogliere migliaia di fan e appassionati di musica, creando un'atmosfera indimenticabile. L'intera manifestazione è frutto dell'impegno e della visione di Anni 60 produzioni, che ne cura l'ideazione e l'organizzazione. Un progetto ambizioso, realizzato grazie alla preziosa collaborazione e al sostegno della Regione Campania e di Scabec – Società Campana Beni Culturali, con l'indispensabile supporto del Comune di Salerno, a testimonianza di un'importante sinergia tra enti.

Il repertorio di Tommaso Paradiso: tra successi e novità

Durante la sua attesa performance, Tommaso Paradiso regalerà al pubblico un viaggio emozionante attraverso il suo vasto e apprezzato repertorio. In scaletta, oltre ai brani tratti dal suo più recente lavoro discografico, l'album “Casa Paradiso”, non mancheranno i pezzi più iconici e amati che hanno segnato le tappe fondamentali della sua carriera. Un momento particolarmente atteso sarà la presentazione dal vivo del nuovo singolo, “Agitare coca cola”, che farà il suo debutto in dimensione live proprio sul prestigioso palco di Salerno, offrendo un'esperienza unica ai presenti. Questa esibizione segue il notevole successo del brano “I romantici”, che ha ottenuto la certificazione di Disco d'Oro, e il trionfale tour nei Palasport che ha ulteriormente consolidato la sua popolarità a livello nazionale, rendendolo uno degli artisti più seguiti e apprezzati in Italia.