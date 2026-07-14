Il celebre settimanale Topolino dedica il suo numero 3686, in uscita il 15 luglio 2026, a un'importante iniziativa di valorizzazione delle lingue locali italiane. Per la prima volta, la storia di apertura intitolata ‘Zio Paperone e la giornata piena’, creata da Augusto Macchetto per i testi e illustrata da Giampaolo Soldati, sarà disponibile in quattro diverse varianti linguistiche regionali.

Le regioni coinvolte in questa edizione speciale sono il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Nelle edicole di queste aree, i lettori potranno trovare la storia tradotta rispettivamente in friulano, potentino, perugino e campobassano.

Questa scelta editoriale mira a celebrare la ricchezza del patrimonio linguistico italiano, rendendolo accessibile anche ai più giovani attraverso un medium amato come il fumetto.

La complessa opera di traduzione e adattamento è stata curata da un team di esperti linguisti. Il coordinamento scientifico è stato affidato a Riccardo Regis, professore ordinario di Linguistica italiana presso l’Università di Torino e riconosciuto specialista in dialettologia italiana. Al suo fianco, hanno lavorato Federico Vicario per la versione friulana, Potito Paccione per quella potentina, Giulio Vaccaro per il perugino e Antonietta Marra per il campobassano, garantendo l'accuratezza e la fedeltà alle specificità di ogni dialetto.

L'edizione 3686 di Topolino si arricchisce inoltre di una copertina speciale, appositamente realizzata dall'artista Andrea Freccero, che vede protagonisti gli iconici personaggi di Qui, Quo e Qua, simbolo della vivacità e dell'avventura che da sempre contraddistinguono il settimanale.

Distribuzione Mirata e Impatto Culturale

Le copie di Topolino contenenti la storia in lingua locale saranno distribuite esclusivamente nelle edicole situate all'interno delle rispettive zone regionali di competenza linguistica. Questa strategia assicura che l'iniziativa raggiunga direttamente il pubblico interessato alla riscoperta e al mantenimento delle proprie tradizioni dialettali. Nelle altre regioni d'Italia, il numero 3686 sarà regolarmente disponibile nella sua versione in italiano, mantenendo l'offerta editoriale standard per tutti i lettori.

L'iniziativa si pone come un importante strumento per la valorizzazione culturale, dimostrando come il fumetto possa essere un veicolo efficace per la promozione delle lingue minoritarie e per stimolare l'interesse dei giovani verso le proprie radici linguistiche e identitarie.

Contenuti Extra e Missione Educativa

Oltre alla storia multilingue, il nuovo numero di Topolino offre ai suoi lettori diversi contenuti aggiuntivi. Tra questi, spicca uno sticker album interamente dedicato ai luoghi più celebri e iconici di Paperopoli e Topolinia, invitando i fan a collezionare e scoprire gli angoli più amati delle città dei personaggi Disney. Un ulteriore allegato speciale consiste in pratici tag da viaggio personalizzati con le immagini di Topolino e Minni, perfetti per i piccoli avventurieri.

Questa edizione ribadisce l'impegno di Topolino nel suo ruolo educativo, puntando a stimolare non solo la curiosità e la fantasia, ma anche l'apprendimento nei lettori più giovani. Attraverso storie avvincenti e iniziative innovative, il settimanale continua a offrire un'esperienza di lettura arricchita, divertente e culturalmente significativa.