Topolino porta per la prima volta una delle sue storie in dialetto campobassano. Da oggi è infatti disponibile in edicola il nuovo numero del settimanale Disney con "Zio Paperone e la giornata piena", un adattamento che rientra nel progetto dedicato alla valorizzazione dei dialetti e delle lingue locali italiane.

La novità è stata inserita anche nella copertina del numero 3.686, disponibile in italiano e in quattro edizioni speciali.

La versione molisana della storia Disney

Tra le edizioni dedicate ai territori italiani c'è anche quella in campobassano, distribuita esclusivamente nelle edicole del Molise.

Nel resto d'Italia sarà invece disponibile la versione in lingua italiana.

La storia, scritta da Augusto Macchetto e disegnata da Giampaolo Soldati, è stata adattata nelle quattro varietà dialettali previste dal progetto da un gruppo di linguisti coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di Linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino.

Per la versione molisana, il lavoro di adattamento è stato curato da Antonietta Marra.

Un progetto per i dialetti italiani

La pubblicazione delle storie di Topolino nelle diverse varietà linguistiche locali fa parte di un'iniziativa che punta a raccontare la ricchezza linguistica e culturale del Paese attraverso uno dei fumetti più conosciuti e diffusi in Italia.