Il numero 3686 di Topolino, in edicola dal 15 luglio 2026, celebra le lingue locali con traduzioni dialettali in quattro regioni: Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise. La storia "Zio Paperone e la giornata piena" (di Augusto Macchetto e Giampaolo Soldati) è tradotta in friulano, potentino, perugino e campobassano. Le copie dialettali, con una cover speciale di Andrea Freccero (con Qui, Quo e Qua), saranno distribuite solo nelle edicole regionali; altrove la versione standard. Il coordinamento delle traduzioni è di Riccardo Regis, esperto di dialettologia, affiancato da Federico Vicario (friulano), Potito Paccione (potentino), Giulio Vaccaro (perugino) e Antonietta Marra (campobassano).

Panini Comics e la valorizzazione linguistica

Panini Comics prosegue la sua missione culturale di valorizzazione del patrimonio linguistico nazionale. Questa edizione speciale, di 160 pagine (formato 14x18,6 cm) e al prezzo di 3,50 euro, segue il successo delle precedenti versioni dialettali. La distribuzione esclusiva garantisce la circolazione delle copie tradotte solo nei territori di riferimento. Per acquisti fuori regione, le copie dialettali vanno ordinate separatamente. Il lavoro dei linguisti ha mirato a mantenere fedeltà e spirito narrativo della serie.

Topolino: storia e impatto nel fumetto

Nato in Italia nel 1932 e in formato libretto dal 1949, Topolino, edito da Panini Comics, è tra le pubblicazioni a fumetti più longeve d'Europa.

Le sue storie hanno segnato il fumetto internazionale. Le edizioni dialettali, apprezzate da anni, riaccendono l'attenzione verso le lingue e tradizioni locali. L'affidamento delle traduzioni a specialisti accademici assicura precisione e qualità. Personaggi come Paperino, Paperone e Pippo sono protagonisti. Giampaolo Soldati e Andrea Freccero contribuiscono a mantenere alto lo standard artistico.