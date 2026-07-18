Il 20 luglio a Torino si inaugura la dodicesima edizione di Opera Viva Il Manifesto, un innovativo progetto di arte urbana ideato da Alessandro Bulgini. Questa iniziativa trasforma uno spazio comunale tradizionalmente dedicato alle pubbliche affissioni in una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto. L'appuntamento è fissato per le ore 19 in piazza Bottesini, situata nella vivace zona di Barriera di Milano, dove verrà svelata la prima opera-manifesto dell'edizione 2026.

La manifestazione di quest'anno, intitolata 'In Time', prosegue l'approfondita ricerca di Flashback sul concetto di tempo.

Non inteso come una semplice successione lineare di epoche, ma come una dimensione fluida e aperta, dove passato, presente e futuro convivono e si influenzano reciprocamente. Secondo la visione di Flashback, «tutte le opere parlano sempre al presente nell’incontro con chi le guarda». Il tema centrale scelto per questa edizione è la navigazione a vela, con manifesti che evocano non soltanto l'idea del viaggio, ma anche i profondi temi delle migrazioni, delle frontiere e della solidarietà, offrendo spunti di riflessione attuali e universali.

La prima opera-manifesto: tra antico e digitale

La prima opera che sarà esposta al pubblico è 'Follow the Ship(s) - Drawing Detail #2', realizzata dall'artista Matthew Attard.

Attard, noto per aver già presentato il progetto 'I Will Follow the Ship' al Padiglione di Malta in occasione della 60ª Biennale di Venezia, trae ispirazione dai suggestivi graffiti navali. Questi segni, incisi da marinai e pellegrini nelle antiche chiese di Malta, rappresentano veri e propri ex voto, testimonianze di speranze e richieste di protezione affidate al mare. Il titolo stesso dell'opera, 'Follow the Ship(s)', invita a seguire le imbarcazioni, simbolo di percorsi e destini.

Il processo creativo di Attard è particolarmente innovativo: il disegno non nasce dal movimento tradizionale della mano, ma da un sofisticato sistema di eye-tracking. Questo strumento registra i movimenti oculari dell'artista mentre segue i contorni delle incisioni originali.

A questi tracciati digitali si intrecciano poi immagini del mare e le rotte delle navi, creando una fusione unica. In questo modo, «l’antico graffito e il segno digitale, passato e presente, si fondono in una nuova immagine», creando un dialogo visivo tra epoche e tecnologie diverse.

Tutte le immagini che verranno successivamente affisse nell'ambito di Opera Viva Il Manifesto saranno poi raccolte e presentate in un'unica mostra collettiva. Questa esposizione finale avrà luogo presso Flashback Habitat, in concomitanza con la quattordicesima edizione di Flashback Art Fair, offrendo una visione d'insieme del progetto.

Flashback: arte e rigenerazione urbana

Flashback si conferma un progetto culturale dinamico e lungimirante, nato con l'obiettivo di promuovere l'arte e la cultura attraverso iniziative che coinvolgono attivamente sia gli artisti contemporanei sia il pubblico.

L'attenzione è rivolta in particolare alla valorizzazione e riqualificazione degli spazi urbani. Opera Viva Il Manifesto rappresenta una delle iniziative più significative di Flashback, trasformando aree cittadine in luoghi di profonda riflessione artistica e sociale, rendendo l'arte accessibile a tutti.

L'evento è parte integrante del più ampio calendario di Flashback, che include numerose altre attività dedicate all'arte contemporanea e alla partecipazione collettiva. La scelta strategica di piazza Bottesini, nel cuore della Barriera di Milano, per l'inaugurazione, sottolinea l'impegno costante di Flashback nella rigenerazione urbana e nella valorizzazione dei quartieri cittadini attraverso il potere trasformativo dell'arte pubblica.