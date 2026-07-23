Il Teatro Regio di Torino si appresta a inaugurare la nuova Stagione d’Opera e di Balletto 2026/2027 con un evento di grande risonanza: il Festival Verismo. L'appuntamento è fissato per giovedì 15 ottobre e promette di essere un'esperienza culturale profonda e innovativa. Al centro di questa apertura, una inedita tetralogia è stata concepita per riscoprire le radici del melodramma italiano moderno. Questo ambizioso progetto vedrà in scena quattro opere, coinvolgendo due compositori di spicco, due registi di talento e un unico, sapiente direttore d’orchestra, delineando un percorso artistico di profonda ricerca e valorizzazione del genere.

Il cuore del Festival Verismo propone le nuove produzioni di due capolavori intramontabili: "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni e "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo. Il ciclo operistico non si esaurirà con queste prime, ma proseguirà con altrettanta intensità fino al 22 novembre, includendo "La bohème" di Leoncavallo e "Iris" di Mascagni, per un totale di ventidue recite. A guidare l'Orchestra, il Coro e il Coro di voci bianche del Teatro Regio sarà il Direttore musicale Andrea Battistoni, figura di spicco nel panorama lirico internazionale.

Le direzioni artistiche e le collaborazioni

La direzione scenica delle opere di Mascagni è stata affidata a Daniele Menghini, noto per la sua capacità di interpretare i testi classici.

Per le opere di Leoncavallo, la regia è curata da Francesco Micheli, che farà il suo attesissimo debutto al Teatro Regio, portando una nuova visione. L'eccellenza corale sarà garantita dall'istruzione di Gea Garatti Ansini e Claudio Fenoglio, che prepareranno rispettivamente i cori delle diverse produzioni. Questa sinergia tra artisti di calibro sottolinea l'impegno del festival nel promuovere collaborazioni di alto livello.

Il sostegno di Intesa Sanpaolo: un sodalizio consolidato

Un pilastro fondamentale per la realizzazione di questa prestigiosa apertura di stagione è il sostegno di Intesa Sanpaolo. La banca si conferma partner dell’inaugurazione, rinnovando un lungo e proficuo sodalizio con il Teatro Regio che ha radici profonde, risalendo al 2011.

L'impegno di Intesa Sanpaolo si estende in modo specifico anche al nuovo dittico composto da "Cavalleria rusticana" e "Pagliacci", evidenziando una continuità e una forte dedizione nel supportare le attività culturali di una delle più prestigiose istituzioni liriche torinesi.