La Pinacoteca Agnelli di Torino inaugura la sua nuova stagione espositiva venerdì 30 ottobre 2026, in concomitanza con la Torino Art Week. Il programma, che si estenderà fino al 4 aprile 2027, si articola in tre distinti progetti che intrecciano la storia dell’arte del Novecento e la ricerca contemporanea, confermando la vocazione del museo a mettere in dialogo collezione, nuove produzioni e riletture della storia dell'arte. Il pubblico potrà scoprire la prima grande retrospettiva istituzionale dedicata ad Alberto Savinio, intitolata 'Alberto Savinio.

Souvenir', e il nuovo capitolo di 'Beyond the Collection', 'Laure. Chris Ofili & Édouard Manet', oltre a un intervento di Iris Touliatou sulla Pista 500.

Cuore della stagione espositiva è 'Alberto Savinio. Souvenir', curata da Sarah Cosulich e Pietro Rigolo in collaborazione con l'Archivio Alberto Savinio. Questa mostra riunisce circa 75 opere, tra dipinti e disegni, ripercorrendo la ricerca dell'artista dagli anni Venti agli anni Cinquanta. La retrospettiva si propone di restituire la complessità di una figura centrale della cultura europea del secolo scorso, un artista che fu insieme pittore d’avanguardia, intellettuale cosmopolita e instancabile sperimentatore.

Alberto Savinio: un protagonista poliedrico del Novecento

Nato ad Atene nel 1891 come Andrea Francesco Alberto de Chirico, Alberto Savinio è stato una delle personalità più originali e multidisciplinari del Novecento europeo. Pittore, scrittore, musicista, drammaturgo e critico, Savinio attraversò linguaggi e discipline, riversando in ciascuno un immaginario colto, ironico e visionario. Dopo un’infanzia in Grecia e studi musicali ad Atene e Monaco di Baviera, si trasferì a Parigi nel 1911, dove frequentò figure come Guillaume Apollinaire e Pablo Picasso, entrando in contatto con le avanguardie. Rientrato in Italia durante la Prima guerra mondiale, partecipò alla nascita della pittura metafisica insieme al fratello Giorgio de Chirico, sviluppando una riflessione artistica personale che fondeva miti classici, figure ibride e visioni oniriche.

Come egli stesso affermava, "Quando l’artista è una ‘centrale creativa’, è stupido chiudersi dentro una singola arte", rivendicando la sua vocazione multidisciplinare.

La sua pittura raggiunse esiti memorabili soprattutto tra gli anni Venti e Trenta, con un vocabolario visivo denso e ambiguo, in cui classicità e avanguardia convivevano senza gerarchie. La retrospettiva torinese offre l’occasione di rileggere Savinio come uno dei grandi interpreti della modernità, capace ancora oggi di interrogare il nostro sguardo e il nostro tempo, una vera e propria "fabbrica di idee" fino alla sua scomparsa nel 1952.

Dialoghi contemporanei e arte all'aperto al Lingotto

Contemporaneamente alla mostra su Savinio, la Pinacoteca Agnelli presenta 'Laure.

Chris Ofili & Édouard Manet'. Questo nuovo capitolo del ciclo "Beyond the Collection" invita artisti contemporanei a confrontarsi con le opere della Collezione Permanente del museo. L'artista britannico Chris Ofili espone una serie inedita di lavori ispirati al 'Ritratto di Laure' di Manet, opera della Collezione Permanente, riflettendo sui temi della rappresentazione e della figura di Laure, restituendole centralità e interrogando il modo in cui le immagini contribuiscono a costruire identità e memoria storica. Il progetto è curato da Pietro Rigolo.

Completa la proposta espositiva il nuovo intervento di Iris Touliatou, vincitrice del Premio Pista 500 2025 in collaborazione con Artissima. L'artista realizza un'opera site specific per il progetto di arte contemporanea all'aperto sulla celebre pista del Lingotto, rafforzando il legame del museo con l'innovazione e la valorizzazione degli spazi urbani.

Questa ricca stagione espositiva conferma la vocazione della Pinacoteca Agnelli a promuovere il confronto tra tradizione artistica, ricerca contemporanea e reinterpretazione critica del patrimonio. Il museo si posiziona come un importante punto di riferimento culturale a Torino, offrendo un programma diversificato che coinvolge artisti internazionali e valorizza la sua prestigiosa collezione.