Dal 14 al 18 ottobre, la città di Torino si prepara ad accogliere la XXII edizione di Torino Spiritualità, il prestigioso festival promosso dalla Fondazione Circolo dei lettori. Quest'anno, l'evento si presenta con un titolo evocativo, “Memento amoris. Nessuno comincia da sé”, segnando un significativo cambio di rotta rispetto alle precedenti tre edizioni, che avevano esplorato temi complessi come la morte, l'errore e il vuoto. L'edizione 2026 pone al centro della riflessione il tema dell'amore, inteso non come mero sentimento privato, ma come una potente forza generativa e una complessa rete di relazioni essenziali che sostengono la vita comune e la società nel suo complesso.

Il Tema: "Memento Amoris" e il Programma Inaugurale

La curatela del festival è affidata ad Armando Buonaiuto, che ne chiarisce il profondo significato: “Memento amoris non significa ‘ricordati di amare’, ma ‘ricordati dell’amore’: di ciò che viene prima di noi e ci tiene in piedi nonostante tutto”. Questa prospettiva invita il pubblico a riconoscere l'amore come una trama costitutiva della realtà, una memoria viva che ci include e ci interpella, chiamandoci a esserne custodi e continuatori. L'inaugurazione ufficiale è fissata per il 14 ottobre e si terrà nella suggestiva cornice della chiesa di San Filippo Neri. L'evento vedrà protagonista la poetessa Mariangela Gualtieri, che guiderà una singolare esperienza collettiva di poesia.

Dopo la lettura del suo celebre testo "Ringraziare desidero" e un dialogo stimolante con fra Roberto Pasolini e lo stesso Armando Buonaiuto, i cinquecento partecipanti presenti saranno attivamente coinvolti nell'atto creativo, invitati a comporre insieme nuove strofe della poesia, trasformando l'ascolto in una partecipazione attiva e condivisa.

Ospiti di Rilievo e Incontri Tematici

Il ricco programma del festival vanta la partecipazione di figure di spicco del panorama culturale e intellettuale contemporaneo. Tra gli ospiti confermati figurano nomi illustri come lo psichiatra e saggista Vittorio Lingiardi, il filosofo Emanuele Coccia, la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio e l'attrice Marina Massironi.

Un momento particolarmente significativo sarà l'incontro interamente dedicato ai temi del perdono e della riconciliazione, che vedrà la partecipazione di Roseline Hamel e Nassera Kermiche, pronte a offrire le loro testimonianze e riflessioni. Gli appuntamenti si distribuiranno in diverse sedi prestigiose della cultura torinese, con il Circolo dei lettori come fulcro principale. L'immagine guida di questa edizione, che accompagnerà tutta la comunicazione del festival, è stata sapientemente creata dall'illustratrice Sara Zollo, aggiungendo un tocco artistico distintivo all'evento.

La Fondazione Circolo dei Lettori: Vent'anni di Impegno Culturale

L'edizione 2026 di Torino Spiritualità assume un significato ancora più speciale poiché coincide con il ventesimo anniversario della Fondazione Circolo dei lettori.

Il direttore Giuseppe Culicchia ha evidenziato con orgoglio questo traguardo, affermando che “Torino Spiritualità arriva alla sua ventiduesima edizione nell’anno in cui la Fondazione compie vent’anni potendo contare sul fatto di aver creato una vera comunità”. Questo successo è il frutto di una proposta culturale che ha saputo rinnovarsi costantemente, pur mantenendo una forte continuità nei suoi valori e obiettivi. La Fondazione Circolo dei lettori si conferma così un'istituzione culturale di primaria importanza per la città di Torino, impegnata attivamente nella promozione della lettura, del dialogo e della partecipazione civica. Attraverso un'ampia gamma di eventi, incontri e festival letterari, la Fondazione opera in diversi spazi urbani con la missione di favorire la crescita culturale e rafforzare la coesione sociale, coinvolgendo in un confronto aperto e costruttivo autori, studiosi e un pubblico sempre più vasto su temi cruciali di attualità e riflessione profonda.