La ventiduesima edizione di Torino Spiritualità, in programma dal 14 al 18 ottobre 2026, segna un significativo cambio di rotta. Dopo tre edizioni dedicate a morte, errore e vuoto, il festival della Fondazione Circolo dei lettori pone al centro della riflessione il tema dell’amore. Intitolata “Memento amoris. Nessuno comincia da sé”, la manifestazione è curata da Armando Buonaiuto e si svolgerà a Torino, coinvolgendo il Circolo dei lettori e altri luoghi culturali della città.

Il concetto di “Memento amoris” si propone come un rovesciamento del celebre memento mori, elevando l’amore da mero sentimento privato a forza generativa e fondamento delle relazioni e della vita comune.

Come spiegato dal curatore Buonaiuto, l’espressione non invita a ‘ricordarsi di amare’, ma a ‘ricordarsi dell’amore’: di ciò che precede l’individuo e lo sostiene. È un invito a riconoscere l’amore come trama costitutiva della realtà, una memoria viva che include e chiama a essere custodi e continuatori.

Programma e protagonisti della XXII edizione

L’inaugurazione della XXII edizione, fissata per il 14 ottobre, avrà luogo nella chiesa di San Filippo Neri. L’evento sarà affidato a Mariangela Gualtieri, che guiderà una grande esperienza collettiva di poesia. Dopo la lettura di “Ringraziare desidero” e un dialogo con fra Roberto Pasolini e Armando Buonaiuto, i cinquecento partecipanti saranno invitati a scrivere insieme nuove strofe.

Il festival annovera tra i suoi ospiti figure di spicco come Vittorio Lingiardi, Emanuele Coccia, Concita De Gregorio e Marina Massironi. Un incontro specifico sarà inoltre dedicato al tema del perdono e della riconciliazione, con la partecipazione di Roseline Hamel e Nassera Kermiche.

Gli appuntamenti si terranno presso il Circolo dei lettori, punto di riferimento culturale torinese, e in altri significativi spazi della città. L’edizione 2026 di Torino Spiritualità celebra un’importante ricorrenza: il ventennale della Fondazione Circolo dei lettori. Il direttore, Giuseppe Culicchia, ha evidenziato come il festival, giunto alla sua ventiduesima edizione, abbia consolidato una vera e propria comunità, frutto di una proposta culturale capace di rinnovarsi nel segno della continuità.

La Fondazione Circolo dei lettori e la sua offerta culturale

La Fondazione Circolo dei lettori promuove sei diversi festival nel corso della sua stagione di programmazione, ciascuno caratterizzato da una propria identità e specifici obiettivi di riflessione. Torino Spiritualità si distingue come uno spazio privilegiato per il confronto tra coscienze, culture e religioni, offrendo ai partecipanti l’opportunità di interrogarsi sul senso della vita attraverso incontri, dialoghi e momenti di raccoglimento. Nel corso degli anni, il festival si è affermato come un appuntamento centrale nel panorama culturale italiano dedicato alla spiritualità laica, coinvolgendo personalità di rilievo nel campo della filosofia, delle arti, della letteratura e del pensiero religioso.

L’immagine guida della XXII edizione è opera dell’illustratrice Sara Zollo. L’intero programma riflette l’approccio della Fondazione, che in vent’anni di attività ha saputo rinnovarsi mantenendo continuità e attenzione verso i temi più attuali della società. La proposta del festival si inserisce in una stagione ricca di eventi, che include anche altri appuntamenti promossi dalla Fondazione, quali Scarabocchi, Radici, Festival del Classico, Francesissimo e Questo non è un festival. Il Circolo dei lettori si conferma così un luogo aperto al dialogo e alla crescita personale e collettiva, offrendo una piattaforma unica per la cultura contemporanea italiana.