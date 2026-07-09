L'appuntamento annuale con l'Estate dell'Artigianato Valdostano torna dal 18 luglio al 2 agosto, animando numerose località della Valle d'Aosta con eventi dedicati all'artigianato tipico. L'iniziativa, giunta a una nuova edizione, è promossa dall'Assessorato regionale dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, in collaborazione con l'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT). L'obiettivo è valorizzare e promuovere il ricco patrimonio artigianale della regione attraverso un calendario diffuso di appuntamenti sul territorio.

Il programma prevede 13 eventi in 11 comuni valdostani, con la partecipazione di oltre 170 artigiani. Tra le iniziative principali figurano la Foire d'été, in calendario il 3 agosto ad Aosta, e la Mostra-Concorso dell'Artigianato Valdostano di Tradizione, che si terrà nel centro espositivo di Sant'Orso dal 18 luglio al 25 agosto. La manifestazione include anche laboratori, dimostrazioni dal vivo e attività per bambini e famiglie, con l'intento di avvicinare il pubblico alle tecniche tradizionali e ai mestieri artigiani.

Eventi principali e comuni coinvolti

La Foire d'été si conferma come uno degli appuntamenti più attesi, con numerosi espositori che proporranno prodotti tipici e manufatti artigianali.

La Mostra-Concorso offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare le opere realizzate dagli artigiani valdostani, valutate da una giuria per l'assegnazione di premi. Le attività si svolgeranno in diversi comuni, tra cui Aosta, Ayas, Brusson, Cogne, Courmayeur, Etroubles, Gressoney-Saint-Jean, La Salle, Morgex, Rhêmes-Notre-Dame e Valtournenche.

L'artigianato rappresenta un patrimonio culturale e identitario fondamentale per la nostra regione, come sottolineato dall'assessore regionale Luigi Bertschy. L'iniziativa mira a sostenere la filiera locale e a favorire l'incontro tra artigiani e pubblico, promuovendo la conoscenza delle tradizioni e delle tecniche artigianali.

Il ruolo dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT)

L'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT) è un ente cruciale per la tutela, promozione e valorizzazione dell'artigianato tradizionale della Valle d'Aosta. L'IVAT gestisce spazi espositivi, organizza corsi e attività formative, e sostiene gli artigiani locali nella diffusione dei loro prodotti e nella salvaguardia delle tecniche tradizionali.

L'Estate dell'Artigianato Valdostano si afferma come un appuntamento di rilievo per la promozione delle eccellenze artigiane e per la valorizzazione del territorio valdostano.