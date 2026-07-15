Dal 14 luglio sono ripartite le esclusive visite guidate serali “Una Notte al Colosseo” nell’Anfiteatro Flavio. Questa iniziativa permette di vivere uno dei luoghi simbolo dell'antichità romana lontano dall'afflusso delle ore diurne, offrendo un'esperienza riservata e approfondita. Gli appuntamenti si tengono ogni martedì e giovedì, dalle ore 20:00 alle 23:00, con gruppi contingentati fino a un massimo di venticinque persone.

L’obiettivo, come dichiarato dal Direttore del Parco archeologico del Colosseo, architetto Simone Quilici, è "coniugare tutela, ricerca e valorizzazione, offrendo esperienze di visita fondate sul rigore scientifico e sulla qualità della narrazione, affinché il patrimonio possa essere sempre più accessibile, comprensibile e condiviso da un pubblico ampio e diversificato".

Il Percorso Guidato: Tra Arena e Sotterranei

Le visite, condotte da personale specializzato, prevedono la prenotazione obbligatoria. Il percorso guidato, della durata di circa sessanta minuti, inizia dal fornice Nord, l'antica entrata principale dell'Imperatore. L'itinerario si snoda lungo il primo ordine, il piano dell’arena – da cui si gode una visione completa della cavea – e i sotterranei dell'anfiteatro. Qui, i visitatori possono ammirare l'esposizione permanente "Spettacoli nell’Arena del Colosseo".

L'esperienza offre una prospettiva privilegiata sul monumento, approfondendo il racconto dei grandi spettacoli dell'antichità, dalle cacce (venationes) ai combattimenti gladiatorii (munera). L'accesso ai sotterranei, solitamente chiusi durante le aperture diurne, rivela le modalità di preparazione degli spettacoli, il funzionamento dei macchinari e l'organizzazione degli eventi destinati al pubblico romano.

Colosseo: Storia Millenaria e Valorizzazione Attuale

L’Anfiteatro Flavio, universalmente noto come Colosseo, è una delle massime testimonianze della Roma imperiale e un sito archeologico di rilevanza globale. La sua costruzione, avviata sotto l'imperatore Vespasiano e completata dal figlio Tito nell'80 d.C., mirava a celebrare la dinastia Flavia attraverso spettacoli pubblici su vasta scala, potendo ospitare tra i 50.000 e i 70.000 spettatori.

Dopo secoli di utilizzi diversi, il monumento è oggi al centro di un vasto programma di tutela e valorizzazione. Le iniziative del Parco archeologico del Colosseo, inclusa "Una Notte al Colosseo", ampliano le possibilità di accesso e conoscenza, arricchendo l'esperienza museale e rafforzando la sua dimensione autentica e la sua storia. Il Colosseo continua a essere un riferimento culturale globale e un simbolo indiscusso di Roma nel mondo.