Anche la storia della civiltà occidentale si può riscrivere, sì, ma solo se sei Christopher Nolan e alla cecità di un lontano Omero contrapponi occhio hollywoodiano, e un certo moderato- per quanto personalissimo ed originalissimo- ossequio alla tradizione. La voce della memoria collettiva acquista, così, consistenza sul maxi schermo attraverso colori, paesaggi e, soprattutto, attori, che rappresentano il dramma del νόστος (nostos) più famoso della storia dell’umanità. Se Omero ce lo ha raccontato, Nolan ce lo ha fatto vedere, vividissimo, in forza della tecnologia IMAX.

Se un classico è tale per la sua capacità di raggiungere qualsiasi latitudine, in qualsivoglia momento storico-persino la così complessa contemporaneità- allora Nolan lo ha fatto arrivare a destinazione in modo sicuro e già questo è un grande merito. Attualizzare o contestualizzare un classico, è impresa ardua e delicatissima, ma ha in sé il nobilissimo intento di una proposta educativa e, dunque, la sovversività di un atto rivoluzionario. Pertanto, immensa è la portata di un simile progetto cinematografico, prescindendo dalla riuscita. È senza dubbio il film più atteso dell’estate, in sala dallo scorso sedici luglio, siglato da un grande nome alla regia, ha fin da subito attirato curiosità e polemiche dal grande pubblico, ora troppo omericamente ortodosso, giudice spietato e impietoso sulla base di qualche reminiscenza scolastica; ora più magnanimo e misericordioso per la fede nel regista.

Giovani conquistati

In realtà, l’utenza più favorevole e auspicabile ad una simile pellicola è quella di giovani generazioni ancora digiune di nozioni troppo vincolanti e giudicanti sull’ Odissea, o di esperti del settore liberi e distaccati dal puro nozionismo dell’erudizione, in grado di andare oltre il senso letterale della parola omerica e di carpirne l’essenza. Si può davvero apprezzare come un capolavoro cinematografico- che è diverso da letterario- spogliandosi di tante sovrastrutture concettuali, nella disposizione d’animo di avere occhi nuovi: quelli di Ulisse che esplora tanti luoghi sconosciuti e fa un viaggio dentro e fuori di sé, quello di ogni uomo che si confronta con le proprie luci ed ombre, con parti di sé che non conosce ancora.

È il regno della libertà e della fantasia, dell’avventura, ma anche della colpa, della responsabilità, dell’oblio e della memoria, dell’inconscio e del conscio, della maturazione di un’idea che si fa strada nella dispersione: tornare a casa, ma per rientrare in sé occorre anche perdersi. Ulisse è un uomo che si è perso nelle distrazioni del mondo, nell’egoismo dei bisogni materiali, quali, la fame, la sete, le donne, ma è un perdersi funzionale al suo ritorno, preparato dalle mille peripezie cui egli è sottoposto.

Nolan le illustra con grandissima perizia, qualche lieve imprecisione storica per i più pedanti, evidente forse in taluni costumi e in alcune ambientazioni in favore di altre, ma non perde mai di vista quel meraviglioso che è parte integrante del poema e che descrive con toni, spesso, elegiaci e romantici, piuttosto che epici.

La pellicola vanta un gran numero di discorsi molto suggestivi, profondi, significativi che ne riportano in luce la dimensione prettamente umana, ed è questo ciò che resta tra un’epoca storica e l’altra, è questo che fa di un’opera un capolavoro, non la pedissequa fedeltà al modello.

Il trailer si apre nell’oscurità quasi totale, spezzata solo dallo scroscio sordo di onde gigantesche. La voce fuori campo di un Ulisse provato, ma dall'inflessibile determinazione, mormora: «Il tempo non è un fiume... è un oceano che vuole inghiottirci».

IMAX e colonna sonora

Un crescendo di archi firmato da Hans Zimmer scandisce il ritmo mentre lo schermo regala inquadrature mozzafiato girate interamente in IMAX 70mm.

Non c'è traccia di CGI palese: le navi achee lottano contro tempeste reali, modellate con maestosi effetti pratici. Vediamo brevi flash di una Troia che brucia non di magia, ma di un realismo bellico crudo e soffocante.

Il montaggio analogico e serrato, marchio di fabbrica di Nolan, gioca con la percezione temporale. Un'isola lussureggiante sfuma repentina in una grotta dalle ombre colossali, dove l'occhio di un Polifemo iperrealista si spalanca nell'oscurità. Poi, il silenzio improvviso. Un'inquadratura dall'alto mostra Ulisse legato all'albero maestro della sua nave, mentre all'orizzonte il mare vibra al suono invisibile e ipnotico delle Sirene.

Infine, il trailer accelera verso il culmine: la figura incappucciata del protagonista che muove i primi passi in una Itaca spettrale e sommersa dai Proci. La tensione sale fino al frame finale: Ulisse impugna un arco massiccio di legno scuro e incocca una freccia. La musica cessa di colpo con il suono secco della corda tesa.