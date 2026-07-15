L'icona del calcio italiano, Francesco Totti, è il volto scelto da Sony Pictures per la campagna promozionale del nuovo capitolo della saga di Spider-Man, intitolato "Brand New Day". Lo spot, ambientato nelle suggestive vie di Roma, vede l'ex capitano giallorosso muoversi in un contesto urbano dove, sorprendentemente, nessuno sembra riconoscerlo. Questa scelta narrativa non è casuale, ma rappresenta un chiaro richiamo al tema centrale dell'identità dimenticata, elemento cruciale che permea l'intera trama del film. La strategia pubblicitaria si fonda su un'ironia sottile e un parallelismo significativo tra la vicenda di Peter Parker, che nel precedente film "No Way Home" ha visto la sua identità pubblica completamente cancellata dalla memoria collettiva, e la figura di Totti, simbolo indiscusso e riconoscibilissimo della capitale italiana.

Il paradosso dell'eroe dimenticato: Totti e Peter Parker

Il cuore del messaggio veicolato dallo spot si articola attorno a una domanda provocatoria: "Un eroe può davvero essere dimenticato?". Questa interrogazione retorica mira a evidenziare come anche personalità che hanno lasciato un'impronta indelebile nella memoria collettiva possano, in determinate circostanze, passare inosservate. Nel filmato, Totti è ritratto in situazioni quotidiane, in cui la sua presenza non suscita alcuna reazione di riconoscimento. Questa rappresentazione specchia fedelmente la condizione di Peter Parker, il quale, dopo gli eventi che hanno sconvolto la sua vita da supereroe, si trova a dover affrontare una realtà in cui nessuno ricorda più chi sia.

La campagna promozionale si connette così in maniera intrinseca al tema cardine di "Brand New Day", dove il protagonista è impegnato in un difficile percorso per ricostruire la propria esistenza e la propria identità, dopo essere stato completamente cancellato dalla memoria di tutti.

L'icona Totti al servizio della promozione di Spider-Man

La decisione di affidare a Francesco Totti il ruolo di protagonista in questo spot pubblicitario non è solo un omaggio alla sua immensa popolarità, ma anche un riconoscimento del suo status di vera e propria icona sportiva e culturale. Il video, ampiamente diffuso anche attraverso i canali social, cattura momenti di vita urbana, mostrando ad esempio bambini intenti a giocare a calcio per strada.

Il filmato si conclude con un enigmatico ma efficace invito a "rimanere sintonizzati", suggerendo apertamente che questa collaborazione tra l'ex calciatore e la promozione del film potrebbe riservare ulteriori sviluppi. Il profondo collegamento tra la storia personale di Totti, intesa come quella di un eroe popolare, e la narrazione di Spider-Man, un eroe che si confronta con la perdita della sua identità, rafforza potentemente il messaggio complessivo della campagna. L'obiettivo è coinvolgere attivamente il pubblico italiano, creando un'attesa palpabile in vista dell'uscita del film nelle sale cinematografiche, capitalizzando sulla risonanza di un volto tanto amato e riconoscibile come quello di Totti per veicolare un messaggio universale sull'identità e il ricordo.