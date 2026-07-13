Il Teatro La Fenice di Venezia si prepara a una nuova e prestigiosa tournée internazionale, che lo vedrà protagonista al settantaquattresimo Ljubljana Festival 2026. Questo appuntamento di rilievo segnerà l'ultimo impegno delle masse artistiche veneziane prima della consueta pausa estiva, consolidando la vocazione globale dell'istituzione. Le esibizioni sono in programma per il 15 e 16 luglio e si terranno presso la rinomata Cankarjev dom di Ljubljana. In questa eccezionale occasione, il pubblico sloveno avrà l'opportunità di immergersi nella magia dello storico allestimento del 'Barbiere di Siviglia' di Gioachino Rossini, una produzione che ha già riscosso unanime successo in precedenti tournée internazionali, confermando la sua intramontabile bellezza e attualità.

L'eccellenza dell'allestimento e un cast di prestigio

L'acclamato allestimento del 'Barbiere di Siviglia', che sarà presentato a Ljubljana, porta la firma del regista Bepi Morassi. Le suggestive scene e i costumi sono stati curati con maestria da Lauro Crisman, mentre il raffinato light design è opera di Andrea Benetello, elementi che insieme contribuiscono a creare un'esperienza visiva e drammaturgica di alto livello. La direzione musicale sarà affidata al Maestro Renato Palumbo, che guiderà con la sua esperienza l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice, garantendo un'esecuzione di grande impatto. Il cast principale, selezionato per l'occasione, vanta nomi di spicco del panorama lirico: Dave Monaco interpreterà il ruolo del conte d’Almaviva, Omar Montanari vestirà i panni di Bartolo, Josè Maria Lo Monaco sarà la vivace Rosina e Vincenzo Taormina darà voce e corpo a Figaro.

A completare l'ensemble di talenti, troviamo Francesco Milanese nel ruolo di Basilio, William Corrò come Fiorello e Giovanna Donadini nella parte di Berta, assicurando una performance corale di altissima qualità.

La Fenice: ambasciatrice della cultura musicale italiana

La partecipazione del Teatro La Fenice al prestigioso Ljubljana Festival assume un significato profondo, rappresentando un'importante occasione per rafforzare e approfondire il dialogo culturale tra Italia e Slovenia. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha evidenziato come questa nuova tournée non solo confermi la spiccata vocazione internazionale del teatro veneziano, ma ne ribadisca anche la fondamentale missione di ambasciatrice della cultura musicale italiana nel mondo.

Il Ljubljana Festival, una rassegna con una storia che si estende per oltre settant'anni, è universalmente riconosciuto come uno dei più autorevoli eventi estivi europei, capace di attrarre ogni anno a Ljubljana i maggiori artisti e le più prestigiose istituzioni internazionali dello spettacolo dal vivo. Essere ospiti di un festival di così lunga tradizione e di riconosciuto prestigio, come sottolineato, costituisce per il Teatro La Fenice un motivo di grande soddisfazione e un'opportunità strategica per consolidare i legami culturali attraverso il linguaggio universale e senza tempo della musica.

La presenza del Teatro La Fenice in questo contesto di eccellenza consolida ulteriormente il suo ruolo preminente nel panorama musicale internazionale.

Offre, al contempo, al pubblico sloveno un'occasione imperdibile per assistere a una delle opere più celebri e amate del repertorio lirico italiano, presentata in una cornice di grande rilievo artistico e culturale, rafforzando la reputazione di Venezia come fulcro della tradizione operistica mondiale.