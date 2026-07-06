A Pollenzo, incantevole frazione del comune di Bra, si è recentemente conclusa con successo la "Transumanza Favolosa", un evento che ha saputo magistralmente unire l'antica tradizione della transumanza con coinvolgenti momenti di narrazione e vibrante musica. L'iniziativa ha richiamato un vasto pubblico, coinvolgendo attivamente sia i cittadini locali che numerosi visitatori, tutti desiderosi di immergersi in una giornata all'insegna della riscoperta culturale e del divertimento.

L'intera manifestazione si è snodata attraverso le suggestive vie di Pollenzo, trasformando il borgo in un vibrante palcoscenico a cielo aperto dove storia e cultura si sono incontrate.

Il percorso, sapientemente animato da racconti e favole che hanno catturato l'attenzione di tutti, ha visto la partecipazione entusiasta di narratori e musicisti talentuosi, i quali hanno accompagnato i partecipanti in ogni tappa, creando un'atmosfera magica e coinvolgente. Questa esperienza unica ha permesso ad adulti e bambini di ogni età di riscoprire le profonde radici rurali e culturali della zona, celebrando con gioia una pratica millenaria come lo spostamento stagionale delle mandrie, un elemento fondante e insostituibile del patrimonio storico locale.

La partecipazione della comunità e il valore delle tradizioni

La "Transumanza Favolosa" ha evidenziato un notevole coinvolgimento della comunità, registrando la partecipazione attiva di numerose famiglie, delle associazioni locali e di importanti rappresentanti delle istituzioni.

L'obiettivo primario di questa iniziativa è stato quello di trasmettere alle nuove generazioni il valore intrinseco delle tradizioni locali, promuovendo al contempo un significativo incontro tra generazioni diverse. Attraverso la condivisione di storie e pratiche antiche, si è voluto rafforzare il legame con il territorio e la sua identità storica.

Pollenzo e l'eredità della transumanza

Pollenzo è da sempre riconosciuta per il suo ricco e inestimabile patrimonio storico, intrinsecamente legato alle fondamentali attività di agricoltura e allevamento che ne hanno plasmato l'identità nel corso dei secoli. In questo contesto, la transumanza non si configura unicamente come un'antica pratica pastorale, ma come un vero e proprio momento identitario e comunitario, un appuntamento annuale atteso in cui l'intera comunità locale si ritrova con fervore per celebrare e rinnovare questa usanza ancestrale.

L'evento della "Transumanza Favolosa" ha rappresentato un'opportunità eccezionale per valorizzare ulteriormente il territorio e le sue peculiarità, offrendo ai partecipanti una conoscenza più approfondita e tangibile delle tradizioni locali e arricchendo l'esperienza con l'emozione contagiosa della musica dal vivo e l'incanto suggestivo delle narrazioni. Questo armonioso connubio tra passato e presente ha permesso a tutti i presenti di vivere un'esperienza culturale completa, profondamente educativa e indubbiamente memorabile.