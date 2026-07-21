L'attrice Kaylee Hottle, nota per i suoi ruoli nei film "Godzilla vs. Kong" e "Godzilla X Kong: The New Empire", è morta a 18 anni in un tragico incidente stradale avvenuto a Frederick, nel Maryland. La giovane interprete ha perso la vita nelle prime ore di martedì 21 luglio 2026, quando l'auto su cui viaggiava è uscita di strada. Secondo le autorità locali, Hottle si trovava a bordo di una Honda Accord del 1995, guidata da un diciannovenne, quando il veicolo è finito in un fossato. Un comunicato dello sceriffo della contea di Frederick ha precisato che la "velocità eccessiva è ritenuta un fattore che ha contribuito allo schianto".

Dopo l'impatto, l'attrice è stata trasportata d'urgenza in un centro traumatologico, ma è deceduta poco dopo il suo arrivo.

Il conducente della vettura ha riportato ferite non gravi ed è stato ricoverato, mentre un altro passeggero ha rifiutato le cure mediche sul luogo dell'incidente. La tragica notizia ha profondamente scosso la comunità della Texas School for the Deaf, l'istituto frequentato da Hottle. In una nota ufficiale, la scuola ha espresso "profondo dolore per la perdita della nostra studentessa Kaylee Hottle", invitando al rispetto della privacy della famiglia e chiedendo a tutta la comunità di unirsi nel cordoglio per questa "perdita incolmabile". Anche Joshua Hottle, padre di Kaylee, ha confermato la scomparsa della figlia con un toccante videomessaggio in lingua dei segni, affermando di essere in viaggio verso il Maryland dal Texas per un volo che "avrebbe sempre voluto evitare".

La carriera di Kaylee Hottle e il suo impatto

Kaylee Hottle aveva iniziato la sua carriera cinematografica nel 2021, interpretando Jia, la giovane protagonista non udente, nel film di successo "Godzilla vs. Kong". Nel 2024, aveva ripreso lo stesso ruolo nel sequel "Godzilla X Kong: The New Empire", affermandosi come un volto significativo per l'inclusione nel mondo della recitazione. L'attrice era particolarmente stimata all'interno della comunità sorda per aver portato la lingua dei segni americana (ASL) sul grande schermo, contribuendo a offrire maggiore visibilità e rappresentazione alle persone con disabilità uditive.

La Texas School for the Deaf, istituzione pubblica con sede ad Austin, aveva più volte celebrato il talento di Kaylee Hottle, evidenziando come la sua figura fosse un modello ispiratore per numerosi giovani studenti.

La scuola ha riconosciuto che questa perdita avrà un "impatto significativo sulla nostra comunità" e ha prontamente attivato servizi di sostegno psicologico per studenti e personale.

L'eredità di Kaylee Hottle e il ruolo della Texas School for the Deaf

Fondata nel 1856 ad Austin, la Texas School for the Deaf è una delle più antiche e rilevanti istituzioni statunitensi dedicate all'istruzione di bambini e ragazzi con disabilità uditive. L'istituto è rinomato per il suo impegno nella promozione dell'inclusione e dell'accessibilità, attraverso l'insegnamento della lingua dei segni e l'incoraggiamento alla partecipazione degli studenti in attività artistiche, sportive e culturali.

La tragica scomparsa di Kaylee Hottle ha lasciato un segno indelebile sia tra i suoi compagni di scuola che nell'intero panorama cinematografico internazionale.

Nella sua breve ma intensa carriera, Hottle ha contribuito in modo significativo a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della diversità e della rappresentazione sullo schermo, ottenendo riconoscimenti ben oltre i confini nazionali. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi da personalità del cinema e da associazioni della comunità sorda, tutti uniti nel sottolineare l'urgenza di continuare il percorso verso una maggiore inclusione, in ricordo della giovane attrice e del prezioso valore della sua testimonianza artistica e umana.