Il trailer "Other Mommy" è ovunque da ieri, e non è difficile capire perché. Diffuso online il 21 luglio 2026 da Universal Pictures e Blumhouse, il trailer "Other Mommy" ha conquistato il pubblico ancora prima della pubblicazione ufficiale, con una proiezione a sorpresa nei cinema americani, davanti agli spettatori accorsi per vedere The Odyssey di Christopher Nolan. Un lancio insolito, che ha trasformato l'anteprima in un piccolo evento cinematografico, dato che il pubblico si è trovato davanti al doppio inquietante di Chastain prima ancora che i clip online potessero rovinare la sorpresa.

Other Mommy: trama e cast del nuovo horror Blumhouse

"Other Mommy" è diretto da Rob Savage, regista già noto per "Host" e "The Boogeyman", su sceneggiatura di Nathan Elston, ed è tratto dal romanzo bestseller del New York Times "Incidents Around the House" di Josh Malerman, lo stesso autore di "Bird Box". Al centro della storia c'è Bela, una bambina di otto anni che vive in una casa segnata da tensioni familiari, alle prese con un'entità sinistra uscita da un armadio: una presenza che imita in tutto e per tutto sua madre Ursula, interpretata sempre da Jessica Chastain in un doppio ruolo.

Nel trailer, Ursula torna a casa per pranzare con Bela, ma la bambina si accorge presto che la donna che sta bruciando la pasta davanti a lei non è sua madre, bensì la sinistra "Other Mommy".

Per riconoscere le due versioni del personaggio, il pubblico ha un solo indizio: Ursula porta sempre gli occhiali, quasi come un Clark Kent al contrario. Le immagini mostrano l'entità piegare il proprio corpo in posizioni innaturali, comparendo dove Ursula non dovrebbe trovarsi e alimentando nella piccola Bela il dubbio su quale delle due madri sia reale.

Il resto del cast di "Other Mommy" comprende Jay Duplass, Dichen Lachman, Arian Moayed, Karen Allen e la giovane Arabella Olivia Clark nel ruolo di Bela. Alla produzione c'è James Wan, tra gli autori più influenti dell'horror moderno grazie a saghe come "Conjuring" e "Saw", tramite la sua Blumhouse Atomic Monster, insieme a "Spin a Black Yarn".

Le riprese erano iniziate a maggio 2025 a Dublino, quando il progetto era ancora conosciuto con un titolo provvisorio.

In arrivo nei cinema a partire da ottobre

"Other Mommy" arriverà nelle sale americane il 9 ottobre 2026, dopo essere stato inizialmente programmato per maggio dello stesso anno. Il cambio di data non sembra aver raffreddato l'attesa: la reazione dei primi spettatori, complice anche la proiezione a sorpresa del film prima di "The Odyssey", è stata immediata e ha già acceso il dibattito tra gli appassionati del genere horror. Con precedenti recenti capaci di conquistare consensi importanti anche nelle categorie premio, non è escluso che "Other Mommy" possa ritagliarsi uno spazio nelle discussioni di fine anno, qualora il film mantenga le promesse di questo primo trailer.

Il pubblico horror attende ora con grande curiosità nuove clip online e sui social.

Sui social, le prime reazioni da parte del pubblico al trailer "Other Mommy" si sono moltiplicate nelle ultime ore, con gli utenti che paragonano l'atmosfera del film ad altri successi recenti targati Blumhouse. Diversi spettatori presenti alle proiezioni di "The Odyssey" hanno raccontato di essere rimasti sorpresi dall'apparizione improvvisa del trailer, sottolineando come la scelta distributiva abbia amplificato l'effetto spavento. Anche la colonna sonora, per ora ancora inedita, viene già citata come uno degli elementi più inquietanti dell'intera anteprima diffusa da Universal Pictures. La Universal non ha ancora annunciato altre proiezioni simili a sorpresa in futuro.