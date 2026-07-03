Il comune di Tramonti, incastonato nella suggestiva Costiera Amalfitana, è stato scelto come nuova sede per l’edizione 2026 del festival internazionale di yoga Namaste Praiano. Gli organizzatori hanno ufficializzato il trasferimento dell’evento da Praiano a Tramonti, illustrando i dettagli della manifestazione.

Il festival, che negli anni precedenti ha attratto centinaia di appassionati e praticanti di yoga da tutta Italia e dall’estero, si svolgerà in diversi spazi pubblici del territorio di Tramonti. La scelta è motivata dalla volontà di valorizzare nuovi luoghi della Costiera e di coinvolgere una comunità attenta al benessere e alla sostenibilità.

Il programma del festival

Namaste Praiano prevede un ricco programma di incontri, lezioni di yoga, seminari e momenti di meditazione, affiancati da iniziative dedicate alla promozione della cultura orientale. Il festival si propone di offrire un’esperienza immersiva, con la partecipazione di insegnanti di fama internazionale e la possibilità di praticare yoga all’aperto, immersi negli scenari naturali caratteristici di Tramonti.

Tra le attività figurano sessioni di yoga per tutte le età, laboratori di approfondimento, conferenze e spettacoli serali. Gli organizzatori mirano a creare un ponte tra le diverse comunità della Costiera Amalfitana, favorendo l’incontro tra culture e generazioni.

Tramonti e la valorizzazione del territorio

La scelta di Tramonti come nuova sede del festival rappresenta un’opportunità per promuovere il territorio e le sue peculiarità ambientali e culturali. Il comune, noto per la sua posizione collinare e la ricchezza di sentieri naturalistici, offrirà ai partecipanti un’esperienza a contatto con la natura e la tradizione locale.

L’amministrazione comunale di Tramonti ha espresso soddisfazione per l’arrivo del festival, sottolineando l’importanza di iniziative che rafforzano l’immagine della Costiera Amalfitana come destinazione di turismo sostenibile e benessere.