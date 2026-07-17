Il Trasimeno Blues Festival celebra nel 2026 il suo trentesimo anniversario, proponendo dal 18 al 26 luglio un’edizione speciale che ne conferma la vocazione internazionale e il legame con l'Umbria. Nato nel 1996 sulle rive del Lago Trasimeno, il festival si è affermato in tre decenni come uno degli appuntamenti più autorevoli del Blues in Italia. La sua formula itinerante trasforma borghi, piazze, rocche medievali e parchi in suggestivi palcoscenici a cielo aperto, punto di riferimento per gli amanti del blues e delle contaminazioni.

L’edizione 2026 prenderà il via sabato 18 luglio a Passignano sul Trasimeno, luogo simbolo delle origini, con il concerto gratuito della cantante americana Lakeetra Knowles, artista Soul.

Sarà accompagnata da musicisti italiani Blues/Soul e dal chitarrista Roberto Morbioli. Domenica 19 luglio, l’evento “Roots & Blues” alla Cantina Cenci di San Biagio della Valle, una reunion di artisti e amici, ha già registrato il tutto esaurito. Il programma riprenderà mercoledì 22 luglio a Panicale con Alberto Visentin, rivelazione della scorsa edizione, noto per la sua potente interpretazione Blues.

Il cuore del festival a Castiglione del Lago

Dal 23 al 25 luglio, il Trasimeno Blues farà tappa a Castiglione del Lago, borgo storico, sede di numerosi concerti, specie nella Rocca Medievale. Giovedì 23 luglio, ospiterà il concerto gratuito dei Gloria & The Doctors, un progetto che fonde Blues, New Orleans sound e Soul, alle 21.30 in piazza Mazzini.

Venerdì 24 luglio, nel tardo pomeriggio, piazza Mazzini accoglierà gli I Shot A Man, mentre in serata la Rocca Medievale farà da cornice al ritorno della Treves Blues Band, istituzione del Blues italiano. Guidata dall’armonicista Fabio Treves, la formazione ha celebrato cinquant’anni di attività, tra le più longeve e influenti della scena nazionale.

Sabato 25 luglio, il festival proseguirà a Castiglione del Lago con i Manara Blues nel pomeriggio e con uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi: il concerto di Vieux Farka Touré alla Rocca Medievale. Figlio del leggendario Ali Farka Touré, padre del Desert Blues, Vieux è l’erede più autorevole di quella tradizione, con linguaggio moderno.

Touré porterà sulle rive del Trasimeno un’intensa esperienza musicale, confermando la vocazione a raccontare il Blues come linguaggio universale. La serata proseguirà alla Darsena Live Music con i The Rootworkers. Il gran finale è domenica 26 luglio a Spina, nel comune di Marsciano. Dopo i Fabulous Heads, il festival si concluderà con JJ Thames & Luca Giordano Band, incontro tra una voce autorevole del Blues americano e un apprezzato chitarrista italiano. L’incontro promette un finale di energia, eleganza e profondità.

Trent’anni di storia, cultura e valorizzazione del territorio

Il Trasimeno Blues Festival, giunto al suo trentesimo anniversario, rinnova una visione culturale che ha reso il Blues un linguaggio universale.

Unisce tradizione e innovazione, artisti internazionali e talenti emergenti, valorizzando il patrimonio storico, paesaggistico e umano dell'Umbria. La collaborazione con la scuola “Rock Your Boogie” offrirà lezioni gratuite di ballo blues e flash mob, introducendo al Blues dance. Dance party e flash mob animeranno le serate. La Rocca Medievale di Castiglione del Lago ha ospitato esibizioni memorabili di artisti internazionali, tra cui Dr John, Robben Ford, Shemekia Copeland, Maceo Parker, Mannarino e molti altri. Il festival ribadisce la propria missione: promuovere l’incontro fra artisti e spettatori, riaffermando il Trasimeno crocevia culturale.