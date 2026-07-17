Il Trasimeno Blues Festival celebra un traguardo significativo: il suo trentesimo anniversario. L'edizione 2026, che si svolge negli incantevoli borghi del Lago Trasimeno, si conferma come uno degli appuntamenti musicali di punta dell'Umbria. La manifestazione propone un ricco cartellone di concerti, incontri e iniziative culturali, con l'obiettivo primario di valorizzare la musica blues e le sue affascinanti contaminazioni con altri generi musicali.

Un viaggio musicale tra i borghi del Trasimeno

Il festival si distingue per il suo programma diffuso, che coinvolge attivamente diverse località del comprensorio del Lago Trasimeno.

Tra i comuni che ospitano gli eventi figurano gemme come Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Magione, Panicale, Tuoro sul Trasimeno, Città della Pieve e Piegaro. In questi suggestivi centri storici, si alternano concerti gratuiti e a pagamento, con la partecipazione di artisti internazionali e nazionali di grande calibro. L'iniziativa mira a offrire un'esperienza culturale e musicale profondamente immersiva, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico eterogeneo, sia la comunità locale che i numerosi turisti.

Artisti, contaminazioni e visione artistica

Il cartellone del Trasimeno Blues Festival 2026 è stato concepito per presentare un'ampia varietà di musicisti, provenienti da diversi paesi e contesti musicali.

Questa scelta enfatizza la vocazione all'incontro e allo scambio culturale che da sempre caratterizza la manifestazione. Il direttore artistico, Gianluca Di Maggio, ha sottolineato come “Il festival è un viaggio musicale che attraversa il blues e le sue contaminazioni, in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione”, evidenziando la dinamicità e l'evoluzione costante dell'evento.

Oltre alla ricca offerta di concerti, il programma include una serie di incontri, workshop e attività collaterali. Queste iniziative sono specificamente dedicate alla promozione e all'approfondimento della cultura musicale, con l'intento di coinvolgere un pubblico vasto e offrire preziose occasioni di confronto e crescita, stimolando il dialogo tra diverse generazioni e culture.

Il Lago Trasimeno: scenario di arte e natura

Il Lago Trasimeno, incastonato nella provincia di Perugia, non è solo il più grande lago dell'Italia centrale, ma anche una delle principali attrazioni naturalistiche e culturali dell'Umbria. I borghi storici che accolgono il festival sono rinomati per il loro inestimabile patrimonio storico, artistico e paesaggistico. La sinergia tra la musica del festival e la bellezza del territorio contribuisce a rendere l'evento un'occasione privilegiata per la valorizzazione del territorio umbro.

Nato nel lontano 1996, il festival ha saputo, nel corso dei decenni, consolidare la propria identità e affermarsi come un punto di riferimento imprescindibile. È diventato un appuntamento fisso per gli amanti della musica blues e per tutti coloro che desiderano scoprire e apprezzare le eccellenze culturali e paesaggistiche dell'Umbria.