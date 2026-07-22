Tre studentesse del corso di Laurea Magistrale in Televisione, Cinema e New Media dell’Università IULM di Milano si preparano a un ruolo di prestigio: saranno giurate alla 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Iris Catoggio e Claudia Varca sono state selezionate da Unimed per la giuria internazionale degli Unimed Awards, un riconoscimento promosso dalla Mediterranean Universities Union nell’ambito della rassegna veneziana.

La giuria degli Unimed Awards, composta da studenti delle università aderenti alla rete Unimed, premia il film in concorso che meglio incarna i valori di diversità culturale, dialogo, inclusione e libertà di espressione artistica.

A loro si unisce Livia Inzaina, che farà parte della Giuria Venezia Classici. Questa giuria, formata da studenti di cinema italiani, assegnerà il premio al miglior film tra i classici della storia del cinema selezionati per l'attuale edizione.

Il Contributo delle Studentesse IULM a Venezia

La presenza di Iris Catoggio, Claudia Varca e Livia Inzaina nelle rispettive giurie veneziane sottolinea l'eccellenza formativa dell'Università IULM. Queste selezioni rappresentano un importante traguardo personale e evidenziano l'impegno e la solida preparazione accademica delle studentesse nel campo del cinema e dei nuovi media, settori in cui l'Ateneo milanese è all'avanguardia.

L'Impegno IULM per il Cinema e il Talento Femminile

L'Università IULM di Milano ribadisce il suo ruolo centrale nella formazione cinematografica e nella promozione del talento emergente, con particolare attenzione alle prospettive di genere. L'Ateneo partecipa attivamente a iniziative e collaborazioni che valorizzano il contributo delle donne nel panorama cinematografico e audiovisivo. Un esempio è la recente partnership con ALF Premi Cinema, manifestazione dedicata alla scrittura e alla regia femminile. In tale contesto, un gruppo di studentesse del corso di Laurea Magistrale in Televisione, Cinema e New Media ha analizzato opere cinematografiche europee e realizzato un videosaggio, proiettato durante la cerimonia di premiazione. Questo lavoro testimonia l'approccio pratico e l'eccellenza didattica dell'Università IULM nel preparare i futuri professionisti del settore.