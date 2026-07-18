Il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, un’importante opera editoriale della Treccani, ha dedicato un profilo a Giuni Russo. La cantautrice palermitana ha segnato la musica italiana con “Un’estate al mare”, brano scritto con Franco Battiato. A oltre quarant’anni dalla pubblicazione, questa canzone resta una delle colonne sonore più riconoscibili delle vacanze estive italiane. Giuseppa Romeo, nata a Palermo il 7 settembre 1951 e nota come Giuni Russo, è ricordata come interprete dalla voce unica e icona di creatività musicale.

Giuni Russo si affermò giovanissima, vincendo il Festival di Castrocaro con “A chi” di Fausto Leali e partecipando nel 1968 al Festival di Sanremo, dopo un contratto con Emi. La sua voce, con “un’estensione di oltre cinque ottave”, le permise di spaziare dal pop alla musica classica, fino al jazz e alle sperimentazioni elettroniche. L’incontro con Franco Battiato nei primi anni Ottanta segnò una svolta: dall’album “Energie” (1981) alla consacrazione con “Un’estate al mare”. Il brano le valse successi come la vittoria al Festivalbar e il Disco d’oro nel 1982. La Treccani ha sottolineato come l’apparente leggerezza e la melodia immediata della canzone nascondessero un testo “tutt’altro che banale, ricco di immagini evocative”, tipico del gusto citazionistico di Battiato.

Elementi distintivi furono l’uso vocale che richiamava il verso dei gabbiani e la sonorità degli “ombrelloni”.

Sperimentazione e successi nella carriera di Giuni Russo

Dopo “Un’estate al mare”, Giuni Russo proseguì con album come “Vox”, “Mediterranea”, “Giuni” e “Album”, evidenziando la sua costante ricerca artistica e l’indipendenza, spesso in contrasto con le richieste commerciali della CGD. Anche dopo il successo di “Alghero”, Russo mantenne una direzione autonoma. Nel 1988, tornò a collaborare con Franco Battiato per “A casa di Ida Rubinstein”, confermando il suo spirito sperimentale. La sua carriera si mosse tra generi, culminando col ritorno al Festival di Sanremo nel 2003 con “Morirò d’amore”.

Il 2004 vide la pubblicazione di “Napoli che canta”, ma in quello stesso anno la cantante scomparve a causa di una lunga malattia. Giuni Russo è celebrata per la coerenza artistica e la costante ricerca di libertà espressiva che la contraddistinse.

Il Dizionario delle donne: un’opera per la memoria storica

Il volume su Giuni Russo fa parte di un’opera collettiva diretta da Emma Giammattei, che raccoglie 650 profili di donne che hanno inciso nella storia italiana dal Settecento ai primi decenni del Ventunesimo secolo. L’opera si sviluppa su oltre 2.500 pagine, distribuite in tre volumi. Questa iniziativa è nata per colmare il divario di rappresentanza rispetto al Dizionario biografico degli italiani, dove le voci femminili non superavano il quattro per cento.

Ogni profilo è concepito come una narrazione profonda che restituisce l’unicità delle esperienze. Emma Giammattei ha evidenziato che il Dizionario non è solo uno strumento di rivendicazione, ma uno spazio per narrare “battaglie stoiche”. Giuni Russo, come molte altre donne, è ricordata non solo per la sua opera, ma per la capacità di affermare la propria voce, rimanendo fedele all’originalità e all’autenticità della sua ricerca. Il Dizionario ospita figure come Eleonora de Fonseca Pimentel, Harriett Lathrop Dunham, Francesca Cabrini, Lea Massari e Carla Lonzi, testimoniando il ruolo attivo delle donne nella storia e cultura d’Italia.