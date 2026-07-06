Il Premio Cipputi, riconoscimento ispirato all'operaio creato da Altan, celebra il suo trentesimo anniversario introducendo una novità significativa: per l'edizione 2026, il premio viene assegnato sia al Miglior film sia al Miglior documentario dedicati al mondo del lavoro. Le cerimonie di premiazione si svolgono lunedì 6 luglio a Bologna, nell'ambito della rassegna ‘Sotto le stelle del cinema’, in due momenti distinti.

I vincitori del Premio Cipputi 2026 a Bologna

Nel pomeriggio, alle ore 18, il Cinema Modernissimo ospita la consegna del Premio Cipputi al Miglior documentario per ‘Radio Solaire‑Radio Diffusion Rurale’.

Saranno presenti Altan, i registi Francesco Eppesteingher e Federico Bacci, il produttore Matteo Laguni e Marzia Marchi, moglie di Giorgio Lolli, la cui storia è al centro del documentario. In serata, alle 21.45, Piazza Maggiore accoglierà la consegna del Premio Cipputi al Miglior film. Sarà sempre Altan a premiare Akihiro Hata e Damien Bonnard, rispettivamente regista e interprete dell'opera vincitrice, ‘Grand Ciel’.

‘Grand Ciel’: un'allegoria delle scomparse nel lavoro

Akihiro Hata ha spiegato che l'ispirazione per ‘Grand Ciel’ nasce da un fatto di cronaca del 2015: la morte di un lavoratore interinale senza documenti, dimenticato sul posto di lavoro. Questa vicenda è diventata un'allegoria delle scomparse che, nel film, rappresentano l'alienazione, la cancellazione di sé dovuta a pressioni e competizione, e l'invisibilità dei lavoratori più precari.

Hata intende mostrare come la paura possa al tempo stesso unire e dividere.

‘Radio Solaire’: la storia di Giorgio Lolli, pioniere delle radio libere

‘Radio Solaire‑Radio Diffusion Rurale’ narra la storia di Giorgio Lolli, ex operaio e sindacalista bolognese, tecnico autodidatta delle radio libere. In quarant'anni in Africa, Lolli ha costruito oltre 500 emittenti, dal Togo al Mali, dal Senegal al Burkina Faso. Con la sua impresa Solaire, è stato il primo a installare radio FM con trasmettitori a bassa potenza, dando voce alle comunità più isolate. La narrazione si conclude in Italia, con la creazione di Radio Solaire Livorno, una radio pirata per una comunità multietnica toscana.

Il Premio Cipputi e ‘Sotto le stelle del cinema’: valorizzare il cinema sociale

La manifestazione ‘Sotto le stelle del cinema’, organizzata dalla Cineteca di Bologna, è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate bolognese, coinvolgendo un vasto pubblico. L'ampliamento del Premio Cipputi a film e documentari valorizza ogni forma di narrazione cinematografica del lavoro. Questa scelta rafforza il ruolo del Premio Cipputi come punto di riferimento per il cinema di impegno sociale in Italia, promuovendo una riflessione sulle realtà lavorative contemporanee.