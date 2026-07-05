Il Premio Cipputi celebra quest’anno il suo trentesimo anniversario, raddoppiando i riconoscimenti e premiando sia il Miglior film sia il Miglior documentario dedicati al mondo del lavoro. L’edizione 2026 vede Bologna protagonista, ospitando la cerimonia di consegna nell’importante cornice di ‘Sotto le stelle del cinema’.

L’evento clou si terrà lunedì 6 luglio. Nel pomeriggio, alle ore 18, il Cinema Modernissimo accoglierà la consegna del Premio Cipputi al Miglior documentario per l’opera ‘Radio Solaire‑Radio Diffusion Rurale’. Saranno presenti l’autore del celebre personaggio Cipputi, Altan, i registi Francesco Eppesteingher e Federico Bacci, il produttore Matteo Laguni e Marzia Marchi, moglie di Giorgio Lolli, figura centrale nel documentario.

In serata, alle 21.45, la suggestiva Piazza Maggiore sarà teatro della consegna del Premio Cipputi per il Miglior film. Sarà sempre Altan a premiare Akihiro Hata e Damien Bonnard, rispettivamente regista e interprete del film vincitore, ‘Grand Ciel’.

Ispirato alla figura dell’operaio creata dalla penna di Altan, il riconoscimento continua a sostenere il racconto cinematografico delle realtà lavorative. Il premio valorizza opere che ne esplorano le molteplici sfaccettature, promuovendo una riflessione collettiva sulle trasformazioni in atto. La presenza di autori, interpreti e produttori durante le cerimonie sottolinea il valore collettivo dell’appuntamento, consolidando la dimensione pubblica e partecipata del premio.

Gli organizzatori intendono così evidenziare l’importanza di raccontare le realtà lavorative contemporanee attraverso lo sguardo critico e creativo del cinema.

Il Premio Cipputi a Bologna: un evento nel cuore della città

‘Sotto le stelle del cinema’ si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bolognese, proponendo ogni anno una ricca selezione di proiezioni all’aperto. L’iniziativa coinvolge un vasto pubblico, tra residenti e visitatori, nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore e nei principali cinema cittadini. Per l’edizione 2026, il Cinema Modernissimo, recentemente restaurato, ospita la premiazione dei documentari, mentre Piazza Maggiore rimane il cuore pulsante della manifestazione serale con la consegna del riconoscimento per il Miglior film.

La scelta di questi luoghi riflette la volontà degli organizzatori di promuovere una cultura cinematografica accessibile e condivisa. La piazza all’aperto consente di raggiungere un’ampia platea, mentre la sala cinematografica offre un’atmosfera più raccolta e stimolante. Organizzato dalla Cineteca di Bologna, ‘Sotto le stelle del cinema’ svolge un ruolo fondamentale nella promozione dell’audiovisivo di qualità, valorizzando sia gli autori affermati sia le nuove voci emergenti del panorama cinematografico.

Trent’anni di impegno cinematografico: l’eredità del Premio Cipputi

Istituito trent’anni fa e intitolato al celebre operaio nato dalla matita di Altan, il Premio Cipputi si è ritagliato un posto unico nel panorama dei riconoscimenti cinematografici italiani.

Da sempre dedicato alle opere che affrontano i temi del lavoro con originalità e profondità, il premio rimarca la funzione sociale e culturale del cinema, stimolando una riflessione collettiva sulle dinamiche del mondo lavorativo.

Nel corso degli anni, il Premio Cipputi ha accompagnato l’evoluzione del cinema di impegno sociale, contribuendo alla conoscenza di opere e autori talvolta meno noti al grande pubblico. L’ampliamento del premio, che ora include le categorie di Miglior film e Miglior documentario, testimonia la crescente attenzione verso tutti i linguaggi che raccontano la realtà. La consolidata collaborazione tra la Cineteca di Bologna, gli autori e il pubblico rappresenta una delle chiavi della lunga vitalità del Premio Cipputi, simbolo di una cultura che si costruisce e si diffonde anche al di là delle sale tradizionali.